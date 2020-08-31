В пяти районах Волгограда отключат горячую воду в сентябре

Горячую воду в Волгограде будут отключать и в начале осени. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Горячую воду волгоградцам поочередно на несколько дней и даже недель по давней традиции отключают в течение всех теплых месяцев. В мае и июне профилактика и ремонт на теплосетях из-за самоизоляции затронули минимум адресов. Зато в сентябре 2020 года отключения снова продолжатся, хотя на улице уже и станет прохладней. Завершить все работы «Концессии» должны до октября, когда стартует отопительный сезон. А пока в сентябре сидеть без горячей воды от двух дней до двух недель придется жителям пяти районов Волгограда. Повезло только жителям Краснооктябрьского, Советского и Красноармейского районов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», стартуют отключения горячей воды в Волгограде с началом суток указанного в графике дня и продлятся до 24.00 конечной даты.

ГДЕ В ВОЛГОГРАДЕ ОТКЛЮЧАТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА – ПОЛНЫЙ ГРАФИК НА МЕСЯЦ

Тракторозаводский район

С 15 по 17 сентября 2020

ул. Героев Тулы 11, 13, 15, 17;

ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14;

ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31;

Дзержинский район

С 2 по 12 сентября 2020

ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54;

ул. Московская, 5а, 6а;

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;

ул. 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19;

б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;

ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26;

С 2 по 15 сентября 2020

пос. Аэропорт, 18, 19, 20, 21.

С 16 по 29 сентября 2020

ул. Аракская, 29, 31, 33, 35;

ул. Безымянная, 1;

ул. Хорошева, 14, 20;

Центральный район

С 8 по 10 сентября 2020

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20;

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б;

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77;

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62;

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60;

ул. Селенгинская, 9, 11, 16;

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20;

ул. Х. Нурадилова, 7;

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20;

С 15 по 16 сентября 2020

ул. Краснознаменская, 7;

ул. Ленина, 25;

Ворошиловский район

С 3 по 4 сентября 2020

ул. Ардатовская, 2;

ул. Буханцева, 48, 50, 66;

ул. Клубная, 13;

ул. Чигиринская, 2;

С 3 по 8 сентября 2020

ул. Баррикадная, 19, 19А;

ул. Бобруйская, 1, 1а;

ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18;

ул. Гомельская, 1

ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17;

ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18;

ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

ул. Иркутская, 8;

ул. Калинина, 19, 21, 23, 25;

ул. Каменская, 4, 6, 8, 10;

ул. Канунникова, 9;

ул. Ким, 18;

ул. Клинская, 33, 34, 35;

ул. Ковровская, 4;

ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37;

ул. Краснослободская, 17, 19;

ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20;

ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10А;

ул. Липецкая, 5, 7;

ул. Моздокская, 3, 5, 7;

ул. Новоузенская, 10а;

ул. Огарёва, 1, 2, 7;

ул. Пугачевская 5г, 5д;

ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27;

ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;

ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29;

ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3;

С 8 по 21 сентября 2020

ул. Калинина, 11;

ул. Циолковского, 2;

Кировский район

С 3 по 14 сентября 2020

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75,119а,121, 123, 125,127,129,131,133,135, 137;

ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;

ул. Вельботная, 3, 5;

ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;

ул. Изоляторная, 2;

ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;

ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;

ул. Люблинская, 4;

ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15;

ул. Минина, 4, 10, 16;

ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;

ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;

ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;

ул. Федотова, 4.