«Стараемся не отпугнуть последних клиентов»: цветочники не стали повышать цены перед 1 сентября

Продавцы цветов ждут родителей школьников Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Уже завтра 1 сентября. Волгоградские дети снова пойдут в школы, увидятся друг с другом и учителями. Но День знаний будет проходить не как обычно. Все уроки для каждого класса в одном кабинете, графики перемен, посещения столовых и отсутствие праздничных линеек. Придется принять День знаний без торжественных построений возле крыльца школы. Но оставить любимых учителей без букета цветов школьники не могут.

Флористы стараются делать букеты для разного бюджета. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПОДОРОЖАНИЯ НЕТ

Накануне 1 сентября родители со своими детьми отправляются в цветочные магазины, чтобы выбрать букет красивее, но и выгоднее. В преддверии праздника можно было ожидать подорожания цен на цветы. Но его нет. Цветочники отмечают, что пандеймийный год и так сократил их продажи. Отмены свадеб и других торжеств ударили по доходу предпринимателей. Поэтому сейчас решили оставить цены на прежнем уровне.

Цены на цветы завышать не стали. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Стараемся не отпугнуть последних клиентов. Потому что заказов букетов в этом году стало меньше, - рассказали «КП-Волгоград» в одном из цветочных магазинов в Волгограде.

Но приближение Дня знаний продавцы цветов все равно ощутили. По их словам, волгоградцы обращаются за покупкой цветов. Если нет линеек, то хотя бы с цветами в школу прийти надо. И у детей будет хорошее настроение, и учителям приятно. Все-таки не виделись с конца марта, когда началась дистанционное обучение. А флористы уже получают заказы на букеты либо в социальных сетях, либо по телефону, чтобы покупатели могли утром 1 сентября забрать цветочные композиции.

Кто-то готов подарить первой учительнице и дорогие цветочные композиции. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Что касается предпочтений к 1 сентября, то этот вопрос индивидуальный. Школьники и их родители покупают как составные букеты, так и отдельные цветы. Популярная роза стоит от 80 до 150 рублей. Цена хризантемы варьируется в пределах 120-150 рублей. Сборный букет в среднем обойдется в 500-700 рублей. Но может и дороже. Все зависит от кошелька и предпочтения каждого.

Сейчас многие родители заказывают букеты заранее - через инстаграм. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПОМОЧЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

А ведь можно собрать один большой букет всем классом для своего учителя. И у педагога наверняка меньше радости не станет. Если в классе 23 ребенка, каждый приносит с собой по цветку, то получится хорошая композиция. К этому призывают организаторы «Дети вместо цветов». Если каждая семья не будет тратиться на большие букеты, то может сэкономленные деньги перевести в фонд поддержки неизлечимо больных детей. Акция проходит по всей России. К ней присоединились отдельные классы девяти школ Волгоградской области, 4 из них в Светлоярском, Иловлинском, Камышинском районах и Михайловке. Еще 5 в Волгограде: это лицеи №9 и №1, школы №5 и №16 и гимназия №13. Родители учеников этих образовательных учреждений направят деньги нуждающимся деткам.

Некоторые классы решили - каждый ученик подарит по одной розе. В результате у учительницы будет пышный букет. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Деньги пойдут на покупку аппаратов для дыхания, кресел, лекарств, психологическую помощь. Чтобы стать участником благотворительной акции «Дети вместо цветов», необходимо зарегистрироваться на ее сайте.