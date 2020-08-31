Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 августа: уже 101 смерть

В ковидных больницах на лечении 2,5 тысячи волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

В последний день лета Волгоградская область впервые за несколько дней опустилась из первой десятки на 12-е место среди регионов России по ежедневному приросту заразившихся коронавирусом. Еще 95 волгоградцам пришли положительные тесты на ковид. В целом же число заболевших коронавирусом в Волгограде и области выросло до 12 тысяч 125 человек. И уже второй день подряд в регионе официально подтвердили 4 летальных случая пациентов с COVID-19. Всего же коронавирус и его осложнения с апреля унесли жизни 101 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 31 августа 2020 года.

Статистика по ковиду. Инфографика Яндекс

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выписали из ковидных госпиталей в воскресенье 54 переболевших жителей региона. Для выходного дня цифра довольно приличная. На сегодня вылечились от коронавируса и закрыли больничные уже 8597 волгоградцев.

В перепрофилированных под коварную инфекцию стационарах остаются на лечении более двух с половиной тысяч волгоградцев - 2575 взрослых и 47 детей. Эта цифра стабильна. А вот тех, кто переносит инфекцию в легкой форме или бессимптомно и проходит курс лечения на дому, сейчас чуть меньше, чем в последние недели.

В целом ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильно напряженной. Однако с 1 и 2 сентября еще множество карантинных ограничений в регионе снимут. Но театры и кинотеатры пока остаются закрытыми, как и ночные клубы. Культурная программа ждет жителей и гостей Волгограда только в музеях. Зато начнут работать, школы, детсады, ФОКи и бассейны.