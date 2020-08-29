Химки – Ротор 29 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура Российской премьер-лиги

Фото: СК "Ротор"

В 6-м туре Российской премьер-лиге между собой встретятся дебютанты текущего сезона. «Химки» примут в родных стенах «Ротор». Этот матч – шанс для каждой команды одержать первую победу в РПЛ. Пока красно-черные и сине-голубые идут на двух нижних строчках в турнирной таблице.

Статистика личных встреч Химки – Ротор 29 августа

История противостояния команд ведется с 2010 года. За это время «Химки» и «Ротор» встречались друг с другом 10 раз. Все матчи пришлись на первенство в первом дивизионе. Преимущество в дуэлях у волгоградцах. «Ротор» одержал 5 побед, за «Химками» 3 выигрыша. Еще дважды команды сыграли вничью. В статистике забитых мячей преимущества также у сине-голубых - 12-9.

Прогноз букмекеров на матч Химки – Ротор 29 августа

«Химки» – фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Химки – Ротор 29 августа 2020: «Химки» и «Ротор» обменяются голами и сыграют вничью.

Составы команд на матч Химки – Ротор 29 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Химки – Ротор 29 августа 2020

Матч Химки – Ротор 29 августа 2020 года начнется в 20:00 по московскому времени (21:00 по волгоградскому).

Где смотреть матч Химки – Ротор 29 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Химки – Ротор можно будет посмотреть с 20:00 по московскому времени (21.00 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Химки – Ротор 29 августа 2020

Трансляция матча Химки – Ротор начнется в 19:55 по московскому времени (20.55 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».