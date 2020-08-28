Больше мяса, рыбы, сыр и колбаса: чем обещают кормить школьников Волгограда

Ученики будут сидеть по краям скамейки, чтобы держать дистанцию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В школьную столовую не все дети ходят с удовольствием, предпочитая сбегать в соседний магазинчик за чипсами и колой. Многие школьники говорили, что столовская еда им кажется невкусной. В этом году все должно поменяться. Волгоградская область в числе первых регионов переходит на бесплатное питание для учеников 1-4 классов. Но это не значит, что на столах будут самые дешевые продукты. Если раньше на школьный обед государство тратило 40 рублей, то теперь 70. Требования к меню пересмотрел и Роспотребнадзор. Ожидается, что школьные завтраки и обеды станут вкуснее.

- Меню будет вкусным. Ну, условно вкусным, потому что в первую очередь оно должно быть здоровым, - говорит представитель комбината питания, который будет кормить учеников 48-й школы Ворошиловского района. – В первую очередь думаем о здоровье, к чему нас призывает президент РФ. У нас 12-дневное меню, то есть в течение 12 дней еда не будет повторяться. Яйца, сыр, колбаса, масло, хлеб - все будет. Мясная, рыбная, молочная составляющая. Выбор напитков большой.

В столовых обеззараживать воздух будут рециркуляторы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Конечно, изменяются в этом году и правила приема пищи, организация питания детей в школьных столовых. Это связано с коронавирусом. Дети теперь должны держать дистанцию друг от друга и от других классов.

- Раньше за столом могли сидеть по 6, а иногда и по 8 человек, теперь только 4. Поэтому столовая теперь вмещает 104 человека, а раньше мы могли за раз посадить 230 детей, - говорит директор школы №48 Татьяна Чернышева. – Приход детей в школу будет ступенчатым, с промежутками в 15 минут, и питание ступенчатым. Накормим всех, не только тех, кому положено бесплатное горячее питание.

Все ребята будут питаться по графику. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, с началом учебного года перемены в школах станут длиннее – по 20 минут. В школах дети будут проводить больше времени. Что еще изменится с 1 сентября, на брифинге рассказала председатель областного комитета образования Лариса Савина.