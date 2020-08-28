Олег Савченко: «После такого урожая нужно думать об экспорте»

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В этом году волгоградские аграрии собрали рекордный урожай зерновых. Он требует грамотной реализации и снижения издержек за счет эффективной транспортной логистики. Региону необходимо развивать экспортный потенциал.

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В Волгоградской области есть четкий план по реконструкции мощностей речных портов, которые позволят решить эту задачу. О перспективах развития региона, как ключевого логистического узла, мы поговорили с известным промышленником и председателем комиссии Волгоградской областной Думы по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Олегом Савченко.

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- После таких результатов, которые дают наши сельхозпроизводители, такого урожая, качества продукции нужно думать об экспорте. Потому что в противном случае получается, что дополнительную прибыль или даже основную маржу получают перевозчики, переработчики в других регионах и странах, - считает Олег Савченко.

Из волгоградских портов сельскохозяйственная продукция и сегодня отправляется за рубеж. Поэтому важно развивать мощности, иметь возможность формировать партии, создавать условия хранения грузов, их перевалки и погрузки. По мнению губернатора Андрея Бочарова, инвестиции в развитие речных портовых комплексов - ключевое условие развития экспортной составляющей.

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- Я приветствую усилия руководства региона, чтобы в Волгограде инвестировали средства в переработку, в новые хабы и логистические центры. Это позволит получать максимальную прибыль из того, что выращивают на нашей земле, - отмечает Олег Савченко. - Если у нас будет современный международный терминал, именно здесь будут формироваться основные финансовые потоки.

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Товар будет вывозиться на экспорт - будет валютная составляющая, которая снизит для производителей риски, связанные с конъюнктурой рынка, с колебаниями цен внутри России и на внешних рынках.