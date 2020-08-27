Honda CR-V: обзор модернизированной версии 2020

Фото: Волга-Раст.

Пятое поколение городских кроссоверов HONDAHONDA CRCR--VV[1] знакомо российскому автолюбителю всего четыре года. Однако многие поклонники японских автомобилей уже оценили технические возможности и преимущества японского «паркетника» и с нетерпением ждут появления модернизированной версии автомобиля в 2020 году. Чем удивят автомобилистов конструкторы HONDA CR-V[1]?

Пятое поколение японских паркетников HONDA CR-V[1] целенаправленно создавалось для американского рынка и собиралось на сборочных производствах в США. Поскольку американский рынок автомобилей — высоконкурентная среда, требующая от автобрендов постоянно искать новые решения для удовлетворения потребностей рынка, уже в 2019 году перед конструкторами концерна «Хонда» встала задача модернизации кроссовера под современные технические требования.

Новый HONDA CR-V[1] также разработан в США — теперь бензиновый паркетник стал 7-местным и получил 5-местную версию с гибридным двигателем. В Европе и России гибрид появится только через год, а базовый кроссовер претерпел ряд серьезных изменений, которые, несомненно, понравятся российским автомобилистам.

Фото: Волга-Раст.

Сразу отметим, что внешнему виду обновленной машины было уделено минимум внимания — традиционный экстерьер паркетника вполне устраивал и конструкторов и автолюбителей. Однако, разработчики улучшили аэродинамику кузова за счет измененной формы хромированных бамперов, установили новые фонари «противотуманками», изменили дизайн колесных дисков и форму выхлопных патрубков (с круглых на трапециевидные).

Гибридная модификация отличается от базовой светодиодными «противотуманками» в виде полосок, скрытыми патрубками выхлопной трубы, крупной эмблемой посередине радиаторной решетки и надписи «hybrid» [2].

Кузов сохранил габариты кроссовера-2016 (4586 х 1855 х 1689 мм) и колесная база, но увеличился клиренс до 208 мм, что определяет высокую проходимость в условиях дорожного движения в России.

Основные изменения коснулись подкапотного пространства и ходовой, а также электронной «начинки» и дизайна салона авто.

Двигатель и ходовая

Итак, новый HONDA CR-V[1] 2020 — это качественно обновленное, модернизированное авто, в котором, прежде всего, улучшены динамические характеристики. Сделано это за счет замены 2.4-литрового «атмосферника» (186 л.с.) на турбированный 193-сильный мотор объемом 1.5 литра, который будет работать с бесступенчатым вариатором в регулируемых переднеприводных и полноприводных (с блокируемым дифференциалом) версиях автомобиля.

Гибрид кроссовера будет комплектоваться 2-литровым бензиновым движком (цикл Аткинсона) мощность 145 «лошадей» и двумя электромоторами для постоянного полного привода. Общая мощность гибридной установки — 212 лошадиных сил, а трансмиссии вообще нет.

Это оптимальная силовая установка для американского рынка, но для России гибридные версии пока не слишком популярны. Поэтому первое время, на японских кроссоверах для российского рынка будут стоять уже «обкатанные» 2.0- (150 л.с.) и 2.4-литровые (186 л.с.) бензиновые атмосферники с полным приводом и вариаторной трансмиссией. Вопрос с гибридными авто для российского рынка — пока под вопросом.

По прогнозам разработчиков Honda, новый паркетник CR-V[1] с полным приводом и многорычажной подвеской станет существенно экономичнее и будет потреблять в смешанном цикле до 7.5 литров/100 км, а гибрид должен на городских улицах потреблять не более 6 литров. При этом обе модификации кроссовера смогут разгоняться «до сотни» за 10-11 секунд и будут развивать максимальную скорость до 190 км/час.

Управление и безопасность

В базовой комплектации паркетников представлен широкий набор электронных опций. В машине будет установлен пакет Honda Sensing[3], включающий системы:

- адаптивного круиз-контроля для автоматической регулировки рабочих систем авто на качество дорожного покрытия, скорость и манеру вождения;

- антиблокировки колес на дороге ABS[4] с распределением тормозных усилий EBD[5];

- электронного контроля устойчивости машины на дорожном покрытии;

- удержания авто на полосе движения;

- поддержания скорости;

- экстренного торможения при появлении препятствий;

- контроля давления в шинах;

- удержания машины при торможении/движении по наклонной дороге;

- датчики дождя и света, уровня омывающей жидкости в бачке стеклоомывателя.

Кроме того предусмотрены электрорегулируемые стеклоподъемники и дистанционная регулировка подогреваемых зеркал заднего вида. Для защиты авто от случайных повреждений при парковке, в паркетнике установлен парковочный радар, а от повреждений при столкновении машины с препятствиями, водителя и пассажиров полностью защищает система подушек безопасности (9 штук).

Система мониторинга и контроля состояния водителя работает в непрерывном режиме и может самостоятельно активировать экстренное торможение и смещение к обочине при отсутствии касаний руля в течении заданного таймером времени. От взлома авто защищает система центрального замка с дистанционным управлением.

Салон и место водителя

Салон нового HONDA CR-V[1] 2020 также получил ряд функциональных и декоративных обновлений, существенно улучшивших комфорт и управление автомобилем.

- Обновилась обивка поверхностей — она стала более дорогой, звукоизолирующей и износостойкой, внешне более привлекательной, с декоративными деревянными вставками.

- Была изменена форма кресел — они стали более удобными, получили дополнительный обогрев и простую регулировку.

Фото: Волга-Раст.

- Изменилась форма центрального тоннеля, появились USB[6]-разъемы и блок беспроводной зарядки смартфонов.

- Добавилась двухзонная климатическая установка.

- Установлена более мощная аудио-система с сенсорным монитором, USB[6]-портами и акустическими колонками, поддержкой сервисов Apple[7] и Android Auto[8].

Водительское место оснащено модернизированной рулевой стойкой, которая регулируется по высоте и вылету под анатомические особенности пилота, и обогреваемым рулевым колесом в кожаном ободе. Приборная панель представляет собой цветной электронный монитор, на котором отражаются все необходимые техническим параметры автомобиля во время движения.

В салоне гибридной версии кроссовера есть свои специфические изменения: отсутствует рычаг переключения передач (установлен кнопочный селектор), появилась панель переключения режимов движения (три режима — Econ[9], EV[10], Sport[11]), и подрулевые переключатели регулировки рекуперации, а на цифровой панели приборов — датчик заряда электроустановки.

Фото: Волга-Раст.

Комплектации

На рынок кроссовер HONDA CR-V[1] 2020 поступит в четырех комплектациях. Описанные выше характеристики машины — это характеристики базовой комплектации Elegance[12].

- В комплектации Lifestyle[13] будет добавлена светодиодная головная оптика, кнопочный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, камерой заднего обзора и HDMI[14]-разъемом в салоне.

- В комплектации Executive[15] дополнительно появятся автоматически складывающиеся внешние зеркала, сервопривод двери багажника, электроприводы регулировки кресел (4 положения пассажирских, 6 положений — водительской) с функцией запоминания настроек, динамическая подсветка поворотов и слепых зон на дороге.

- В комплектации Prestige[16] добавятся навигационный модуль, проекционный монитор, электрорегулируемый люк, атмосферная подсветка салона и более мощная мультимедийная система с сабвуфером и накопителем памяти.

Фото: Волга-Раст.

В заключении стоит отметить, что новый HONDA CR-V[1] — это именно модернизированная рестайлинговая версия японского кроссовера пятого поколения, а не новый «паркетник». Внесенные изменения и обновления не являются конструктивно принципиальными, а только улучшают имеющиеся технические параметры базовой модели.

Фото: Волга-Раст.

Однако модернизация существенно улучшает динамику, проходимость и маневренность авто, комфорт и безопасность управления, удобство поездки и климатическую защиту, максимально приближает паркетник к лучшим образцам современных городских авто самого высокого класса и существенно повышает его конкурентоспособность на российском автомобильном рынке.

Записаться на тест-драйв HONDA CR-V 2020 года выпуска можно у официального дилераЗаписаться на тест-драйв HONDA CR-V 2020 года выпуска можно у официального дилераHONHONDA CR-V 2020 года выпуска можно у официального дилера HONDA компании «ВР-Сакура» по тел: +7 (8442) 55 26 55 или на сайте.

Перевод:

[1] CR-V - (англ. Compact Recreational Vehicle, сокращённо CR-V, транслитерация ЦР-В) - компактный автомобиль для отдыха

[2] Hybrid - (англ.) Гибрид

[3] Sensing - (англ.) Сенсинг

[4] ABS - (англ. Anti-lock braking system, сокращенно ABS, транслитерация АБС) антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колес при торможении.

[5] EBD - (англ. Electronic brakeforce distribution, сокращенно EBD, транслитерация ЕБД) система распределения тормозных усилий, которая анализирует информацию с датчиков ABS и распределяет тормозные усилия наиболее оптимально.

[6] USB - (англ.) ЮСБ

[7] Apple - (англ.) Эпл

[8] Android Auto - (англ.) Андроид Авто

[9] Econ - (англ.) Экон

[10] EV - (англ.) ЕВ

[11] Sport - (англ.) Спорт

[12] Elegance - (англ.) Элеганс

[13] Lifestyle - (англ.) Лайфстайл

[14] HDMI - (англ.) ЭйчДМАй

[15] Executive - (англ.) Экзекьютив

[16] Prestige - (англ.) Престиж

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