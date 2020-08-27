В Волгоградской области развивают социальную инфраструктуру

Губернатор Вологодской области провел встречу с руководством ПСБ. На ней стороны обсудили, как реализуются приоритетные национальные и социальные проекты. Банк готов оказывать всестороннюю поддержку социальной сфере региона.

В частности, принимать участие в строительстве больниц, в том числе специализированных медицинских центров, представлять гарантии и лизинговые сервисы для поставки медицинского оборудования в рамках национального проекта «Здоровье».

Банк уже выдал гарантию на строительство двух новых корпусов инфекционной больницы в городе Волжский. Также менее чем за год при финансовом участии ПСБ завершено строительство жилого дома-долгостроя на улице Маршала Чуйкова.

- В 2019 году банк, используя механизм эскроу-счетов, выдал кредит на завершение строительства этого объекта. Совместными с городом и застройщиком усилиями удалось в самые сжатые строки завершить стройку. Для ПСБ Волгоградская область является одним из приоритетных регионов, и мы планируем расширять сферы взаимодействия, – отметил руководитель блока регионального бизнеса ПСБ Сергей Платонов.

Напомним, два года назад ПСБ заключил соглашение с региональной администрацией, и за это время была проделана большая совместная работа по различным направлениям социально-экономического развития.

- Мы готовы к дальнейшему укреплению партнерства и новым совместным проектам на уровне региона для развития социальной инфраструктуры, поддержке малого бизнеса, населения, предприятий, льготного кредитования, - заявил по итогам встречи руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.