Кроссовер Renault Kaptur[1] -2020: что нового

Фото: Волга-Раст.

Полноприводный компактный кроссовер Renault Kaptur[1] появился в России в 2016 году, был построен на платформе модели Duster[2] (Bo), оснащен бензиновыми движками на 1.6 и 2.0 литра и тремя вариантами трансмиссии (механика, автомат, вариатор), имел увеличенный кузов и клиренс. Машина оказалась надежной, хорошо адаптировалась к российским дорогам и успешно выдерживала конкуренцию с корейскими кроссоверами.

Однако маломощный и шумный мотор с медленным автоматом и большим расходом топлива оказался «слабым местом» модели, а по количеству и качеству опций автомобиль со временем начал морально отставать от более свежих конкурентов. Пришло время модернизировать Kaptur[1], и в июне 2020 года в России запустили в серийное производство новый кроссовер.

В новом кроссовере конструкторы не стали серьезно менять внешний дизайн (обновилась решетка радиатора, дизайн колесных дисков и некоторые элементы светодиодной оптики), а сфокусировались на подкапотном пространстве, подвеске, оборудовании и дизайне салона.

Двигатель, трансмиссия и подвеска

Новый Renault Kaptur[1] не получил модульной платформы SUV[3] – машина создана на модернизированной Bo[4] с полным приводом и многорычажной подвеской. Геометрия кузова осталась прежней, тем более, что кроссовер имеет максимальный дорожный просвет — 205 мм, что дает ему флагманскую проходимость для компактных кроссоверов в условиях почти полного российского бездорожья.

Шумный и прожорливый двухлитровый «атмосферник» (143 л.с.) был заменен на облегченный турбированный TCe[5] мощностью 150 «лошадей», который меньше шумит при работе, потребляет меньше топлива (в среднем — 7 литров/100 км) и дает лучшую динамику в любых технических и климатических условиях — авто стартует и набирает скорость намного быстрее. Машина оснащена также дополнительной опцией переключения мотора в режим Eco[6], при котором экономия топлива еще выше.

Двигатель работает в паре с вариатором 8-го поколения СVT X-Tronic[7] с бесступенчатым переключением передач, заменившим 4-ступенчатую коробку-автомат. В сочетании с энергоемкой многорычажной подвеской, дающей высокую плавность хода и надежную защиту узлов ходовой, многодисковой муфтой полного привода GKN[8], модернизированными амортизаторами и обновленным электроусилителем руля, машина получила требуемую легкость управления, стремительный отклик на касание руля и безупречную маневренность.

Фото: Волга-Раст.

Более того, вариатор имеет режим D-Step[9], автоматически настраивающий работу трансмиссии под дорожные условия (7 ступеней), а электромагнитная муфта подчиняется работе интеллектуальной системы полного привода, которая мгновенно адаптируется к любому бездорожью, препятствиям и скорости авто, подключая привод на передние колеса или перераспределяя его на передние и задние оси.

Управление и системы безопасности В современном авто должна быть только современная система управления и безопасности. В новом кроссовере помощь водителю максимальна, а системы безопасности соответствуют пяти звездам по шкале NCAP. В новом кроссовере помощь водителю максимальна, а системы безопасности соответствуют пяти звездам по шкале NCAP[10].

- Круиз-контроль — система автоматически подстраивает параметры авто под скорость, манеру вождения, климатические условия, качество и состояние дорожного покрытия, может ограничивать скорость и автоматически принимать решение об экстренном торможении.

Курсовая устойчивость (ESP[11]) — автоматически контролирует устойчивость машины на дороге при любом состоянии дорожного покрытия, в том числе, при сильном гололеде.

- Контроль слепых зон с круговым обзором — своевременно предупреждает водителя о нарушении безопасной дистанции с другими авто на дороге и наличии опасных объектов в «слепых» зонах (за счет датчиков и LED[12]-сигналов в боковых зеркалах заднего вида).

- Усилитель экстренного торможения (AFU[13]) — мгновенно реагирует на легкое касание педали и усиливает тормозное усилие для сокращения тормозного пути.

- Подсветка поворотов — автоматическое включение противотуманных огней при совершении маневров на дороге, чтобы подсветить участок трассы и хорошо видеть возможные препятствия.

- Защита от отката назад (Hill Start Assist[14])— защищает машину автоматическим подтормаживанием от отката при трогании с места на подъеме.

- Помощник парковки — с помощью камер кругового обзора облегчает маневрирование и движение по парковке при ограниченном обзоре.

Фото: Волга-Раст.

Кроме того, кузов кроссовера сконструирован с учетом зон возможной деформации при ДТП, что смягчает силу удара и защищает водителя и пассажиров от травм. В салоне также предусмотрен полный комплект подушек безопасности.

Предусмотрели конструкторы Renault Kaptur[1] и важную защиту от сложного российского климата. В автомобилях, которые будут выпускаться на заводе в России предусмотрены опции подогрева сидений в салоне, руля, зеркал и системы стеклоочистителя, а также дистанционного пуска двигателя «свободные руки (с помощью ключ-карты можно управлять запуском и прогревом двигателя, пока вы идете к машине).

Салон и водительское место

Дизайн салона фактически не изменился, однако в новой модификации кроссовера использованы более дорогие и качественные обивочные материалы (плотный текстиль, искусственная и натуральная кожа) - утепляющие, улучшающие шумопоглощение и добавляющие комфорта.

- Центральная консоль укреплена мягким пластиком, оснащена мягкой фоновой подсветкой с возможностью выбора цвета освещения (8 цветов), между сиденьями первого ряда встроен удобный подлокотник, а для пассажиров второго ряда под рукой вмонтированы дополнительные разъемы USB[15] под мобильные устройства.

- Панель приборов осталась прежней, но на ней появился индикатор уровня жидкости в стеклоомывателе, слева от рулевой колонки разместились кнопки мониторинга слепых зон, включения стабилизации и системы обогрева рулевого колеса, справа — кнопки.

- Рулевая колонка легко регулируется по вылету и наклону и укомплектована электроприводом руля (раньше стояла гидравлика), что существенно упрощает управление автомобилем.

Фото: Волга-Раст.

Уже в базовой комплектации в салоне предусмотрена новая мультимедиа-система Easy Link[16] с 8-дюймовых экраном и сенсорным управлением, подключением навигации Apple CarPlay[17], Android Auto™[18], радио и музыкальным проигрывателем, подключением мобильных устройств, интеграцией приложения Яндекс. Авто и акустикой Bose[19]. Есть также встроенное приложение R&Go[20], которое может передавать на смартфон показания бортового компьютера, выдает отчеты о последней поездке, запоминает местоположение авто на парковке.

Наконец, в Renault Kaptur[1] увеличился задний багажник — его объем теперь составляет 387 литров, а при сложенных сиденьях заднего ряда его можно увеличить до 1200 литров, что важно для автолюбителей, которым необходимо перевозить габаритные вещи, выезжать с грузом вещей в дальнюю поездку или со снаряжением на природу. В салоне также предусмотрены вместительные ниши для самых необходимых вещей.

Новый компактный кроссовер Renault Kaptur[1] будет представлен в России комплектациями Life[21] (базовая), Drive[22], Play[23], Style[24], Extreme[25] и лимитированной Edition One[26]. Лимитированная серия будет укомплектована всеми вышеперечисленными технологиями и системами.

Цена базовой комплектации в России составит от 1.020.000 рублей.Цена базовой комплектации в России составит от 1.020.000 рублей. Записаться на тест-драйвЗаписаться на тест-драйв в Волгоградев Волгограде можно у официального дилераможно у официального дилера RenaultRenault компании «Волга-Раст" по тел: +7 (8442) 55 23 55.компании «Волга-Раст" по тел: +7 (8442) 55 23 55.

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Перевод:

[1] Kaptur - (англ.) Каптюр

[2] Duster - (англ.) Дастер

[3] SUV - (англ.) СУВ

[4] B0 - (англ.) Б0

[5] TCе - (англ.) ТЦе

[6] Eco - (англ.) Эко

[7] СVT X-Tronic - (англ. Continuously Variable Transmission XTronic, сокращённо CVT-XTronic, транслитерация ЦВТ Икс-Троник) – клиноременная бесступенчатая коробка передач

[8] GKN - (англ.) ДжиКН

[9] D-Step - (англ.) Д-Степ

[10] NCAP - (англ. New Car Assessment Programme, сокращенно NCAP, рус. НСАП) Программа оценки новых автомобилей

[11] ESP - (англ.) ЕСП

[12] LED - (англ.) ЛЭД

[13] AFU - (англ.) АФУ

[14] Hill Start Assist - (англ.) Хилл Старт Ассист

[15] USB - (англ.) ЮСБ

[16] Easy Link - (англ.) Изи Линк

[17] Apple CarPlay - (англ.) Эпл КарПлей

[18] Android Auto™ - (англ.) Андроид Авто

[19] Bose - (англ.) Бос

[20] R&Go - (англ.) АрАндГо

[21] Life - (англ.) Лайф

[22] Drive - (англ.) Драйв

[23] Play - (англ.) Плэй

[24] Style - (англ.) Стайл

[25] Extreme - (англ.) Экстрим

[26] Edition One - (англ.) Эдишн Оне

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