РИТЭК провел конкурс профмастерства

Фото: ООО «РИТЭК».

Второй этап конкурса профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» на звание «Лучший по профессии» прошел на онлайн-площадках в трех регионах России. В условиях пандемии ежегодное состязание было организовано в новом формате, с использованием технологий видеоконференцсвязи.

В конкурсе приняли участие лучшие специалисты ТПП «Волгограднефтегаз», ТПП «ТатРИТЭКнефть», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

Ранее, в рамках первого этапа, который состоялся на местах с соблюдением социальной дистанции и применения средств индивидуальной защиты, участники продемонстрировали свое мастерство в практических заданиях. На втором этапе им предстояло показать уровень теоретической подготовки.

В этом году конкурс проходил в трех номинациях. В номинации «Оператор товарный» лучшим стал сотрудник Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз» Дмитрий Тамаровский.

Дмитрий Тамаровский, оператор товарный 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз». Фото: ООО «РИТЭК».

Вторым среди «Операторов обезвоживающей и обессоливающей установки» стал волгоградец Денис Медко.

Денис Медко, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз». Фото: ООО «РИТЭК».

«Оператор по добыче нефти и газа» Александр Кузнецов занял третье место в конкурсе. Все они получат премии и надбавки к заработной плате в течение года.

Александр Кузнецов, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда цеха по добыче нефти и газа №1 «Арчединский» ТПП «Волгограднефтегаз». Фото: ООО «РИТЭК».

Это ключевые рабочие профессии нефтегазовой отрасли. Вопросы, связанные с промышленной безопасностью, охраной труда и защитой окружающей среды – неотъемлемая часть теоретического состязания. Также конкурсанты демонстрируют знание технологического оборудования, режимов работы, алгоритмов действий на разных этапах производственного процесса.

В РИТЭК большое внимание уделяется постоянному повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников, работающих на производственных объектах. На протяжении всей истории конкурса участники получают высокие оценки, этот год не стал исключением.