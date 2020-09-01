Стань отличником!

Фото: Светлана Маковеева.

На календаре 1 сентября! «Ростелеком Лицей» поздравляет вас с Днём знаний и дарит подарки. Ответьте на наши задания из школьной программы и получите 14 дней бесплатного доступа к образовательному онлайн-сервису «Ростелеком Лицей». Кстати, вы знали, что праздником с торжественной линейкой, белыми бантами и звонком колокольчика этот день стал только в 1984 году?

*Количество подарков ограничено

Чтобы получить ваш подарок, отправьте слово «промокод» на электронный адрес elmira.kp@mail.ru с указанием ваших Имени и Фамилии. В ответ вам придет промокод на сервис «Ростелеком Лицей" , который можно активировать с любой даты до 01.12.2020 , только на 14 дней.