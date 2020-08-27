Химки – Ротор 29 августа 2020 года: прогноз на матч 6 тура РПЛ

Фото: СК Ротор

Прогноз на матч «Химки» - «Ротор» 29 августа 2020 года – 1:1.

В субботу на «Арене Химки» пройдет встреча двух дебютантов Российской премьер-лиги. «Химки» примут «Ротор». Игра начнется в 20.00 по московскому времени (21.00 по волгоградскому). По итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги, который был досрочно завершен из-за коронавируса, именно два этих клуба заняли два верхних места и вышли в РПЛ. Пока дела у команд складываются не должным образом.

«Химки», у которых перед стартом сезона сменился главный тренер, занимают 15-е место. После пяти проведенных игр «горожане» набрали 2 очка, у них 2 ничейных результата и 3 поражения. Статистка забитых и пропущенных мячей 3-7. Очки команда Дмитрия Гунько заработала во встречах с «Сочи» и «Арсеналом», которые завершились с одинаковым счетом 1:1.

«Ротор» в турнирной таблице вовсе идет последним. В активе подопечных Александра Хацкевича по-прежнему 1 набранное очко – оно было добыто во 2-м туре в игре с «Динамо». В остальных матчах сплошные поражения. Разница забитых и пропущенных мячей 2-8. Пока сине-голубые могут похвастаться только аудиторией болельщиков в домашних играх. Так в прошлом туре матч «Ротора» и «Спартака» на «Волгоград Арене» посетили 18139 человек. Это стало рекордом тура.

В прошлом сезоне ФНЛ «Ротор» и «Химки» успели провести между собой 2 встречи. В Волгограде матч завершился вничью со счетом 1:1, а в Химках сильнее были сине-голубые – 2:0. Всего между собой команды с 2010 года провели 10 игр, преимущество в которых на стороне волгоградцев. «Ротор» одержал 5 побед, в то время как «Химки» выиграли в трех дуэлях. Еще дважды команда расходились миром. Статистика забитых мячей 12-9 в пользу волжан.

Несмотря на преимущество «Ротора» в очных противостояниях и сравнительно равные показатели в играх текущего сезона, фаворитом предстоящего матча букмекеры выделяют «Химки». Возможно, сказывается фактор домашнего поля. На победу красно-черных коэффициент составляет 2.35, а на выигрыш «Ротора» - 2.15. На ничью коэффициент равен 3.15.

Ни одной из команд проигрывать нельзя. Иначе можно еще больше увязнуть в зоне вылета. В большей зоне риска находится «Ротор». Соперники должны показать рвение к победе. Но итогом, как кажется, станет результативная ничья с привычным для химчан счетом.