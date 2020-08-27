Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 августа: плюс 112 заболевших

В Волгоградской области стремительно растет число ковидных больных. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще и осень не наступила и до сезона простудных заболеваний далеко, а коронавирус в Волгоградской области, судя по статистике, уже пошел на «вторую волну». За минувшие сутки, к 27 августа, в регионе добавилось еще 112 ковидных пациентов. С такими высокими показателями Волгоградская область поднялась на 8-е место в России (из 85-ти регионов). Хуже в ЮФО обстановка только в Ростовской области и в Ставропольском крае (плюс 128 и 120 соответственно). Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в ИЦК. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 27 августа 2020 года.

Волгоградская область находится на 8 месте по темпам COVID-19. Инфографика Яндекс.

Волгоградцы уже с опаской ждут осень, ведь с 1 сентября в области откроются школы, детские сады, кружки и секции, а численность заболевших коронавирусом уже растет день ото дня. Вчера, 26 августа было 108 новых случаев COVID-19 в регионе, сегодня уже 112.

Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области одна из сложных в ЮФО. Инфографика ИЦК.

Добавляют тревоги и новые очаги коронавируса – так на днях большой очаг вспыхнул в Калачевском районе, где ковид занесли в психоневрологический интернат.

К счастью, за последние сутки в Волгоградской области не увеличился список смертей от COVID-19. Их по-прежнему 87 человек. Но статистика не окончательная.

С начала пандемии в Волгоградской области умерли 87 человек. Инфографика ИЦК.

Еще много ковидных пациентов остаются в волгоградских госпиталях, больше сотни – в тяжелом состоянии в реанимациях. Больше полутора тысяч – на амбулаторном лечении под наблюдением медиков. Кстати, по данным ИЦК у 23,3% заболевших коронавирус протекает в бессимптомной форме.