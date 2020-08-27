Под Волгоградом рухнул старый понтонный мост

Мост сделали в 2009 году из старых военных понтонов. За 11 лет он просто сгнил. Фото из архива КП.

«Вот был у нас старенький понтонный мост в селе Заплавном, теперь его уже нет», - с грустью говорит автор видео, которое вчера, 26 августа, выложили в сеть. На кадрах жуткая картина: берег, на котором и держались опоры моста, рухнул в воду вместе с плитами. Жители маленького поселка 8 марта Ленинского района Волгоградской области, куда собственно и вела эта переправа, остались без транспортного сообщения. Для них это была в прямом смысле «дорога жизни» и связь с большой землей, ведь школа, детский сад и магазины находятся в Заплавном. Оттуда по мосту кое-как добирались и «скорые».

На самом деле мост, соединяющий села Заплавное и 8 марта, уже давно находился в аварийном состоянии. 11 лет назад его собрали из списанных военных понтонов, которые за эти годы просто сгнили (а ведь тогда на него потратили 34 миллиона бюджетных денег). Рабочие, которые обслуживали мост, беспрерывно его латали, но со временем рухнувший сегодня участок так стремительно наполнялся водой, что откачивать ее приходилось два раза в сутки. Люди ездили на свой страх и риск и писали жалобы во все инстанции. И только после того, как в Ленинском районе сменился глава, руководство обратило внимание на эти проблемы. В прошлом году в этом районе отремонтировали два подобных понтонных моста, и взялись за "заплавский".

Весной 2020-го из бюджета выделили 1,6 миллиона рублей. Правда, деньги эти пошли на проект реконструкции моста. Проектировщики должны были как раз разработать документацию по укреплению береговой линии и обустройству шарнирных соединений, которые обеспечивали бы работу понтона при изменениях уровня воды в реке. Проект должны были сделать к октябрю 2020-го. Не успели. Мост рухнул раньше. Теперь в поселок 8 марта можно добраться только через город Ленинск, а это крюк в 20 километров, ну или через Среднюю Ахтубу.

- Для жителей поселка Восьмое Марта уже организовали пешеходный переход к селу Заплавное. На месте уже работают специалисты, которые занимаются вопросом возобновления движения транспортного сообщения, - прокомментировали "КП-Волгоград" ситуацию в администрации Волгоградской области.

И попросили не накалять обстановку: мол, у жителей поселка 8 Марта (а там на данный момент проживает 324 человека) есть и противопожарный пост на случая ЧП и ФАП работает, так что медик там имеется. Что касается запланированной реконструкции моста, то на днях проект уже отправят на госэкспертизу. Вопрос власти держат на контроле.