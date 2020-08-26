Футболисту Спартака Соболеву предложили дать Оскар за игру против Ротора

Фото: СК "Ротор"

В матче между «Ротором» и «Спартаком» эмоций было хоть отбавляй. Опаснейшие моменты и хромающая реализация от волгоградцев, перекладина в компенсированное время, выяснение отношений между футболистами, жесткие стыки на всех участках поля. Был и эпизод, который, по мнению хозяйской стороны, был трактован не правильно. Речь о заработанном пенальти, который и решил исход матча. Главный тренер «Спартака» в падении Александра Соболева усмотрел симуляцию. А итог - гости победили со счетом 1:0.

«ПОСЛЕ СОЧИ БЫЛО БЕСПОКОЙСТВО»

Свою пресс-конференцию Александр Хацкевич начал с анализа игры. По сравнению с матчем с «Сочи» действия его подопечных в первом тайме со «Спартаком» порадовали.

- Не плохая игра, - резюмировал главный тренер «Ротора». - Было ощущение беспокойства после игры с «Сочи», где мы неуверенно провели первый тайм. Со «Спартаком» в первом тайме мы организованно оборонялись. Удалось воплотить то, что планировали. Во второй половине после пропущенного гола заиграли агрессивнее. Понятно, что нужно было идти в атаку и где-то раскрываться. Мы тоже можем создавать моменты, но этого мало – надо реализовывать шансы. Мы пока не можем играть первым номером. Исходим из качеств футболистов, которые они могут проявить на поле и это будет эффективно. Чтобы играть в контроль мяча, нужно больше взаимопонимания и исполнительского мастерства. Мы стараемся играть за счет быстрого перехода вперед. В первом тайме у нас не все получалось, но главный момент тайма создать удалось. Но тогда как раз не хватило мастерства. Не хватило, может быть, второго темпа, чтобы внести мяч в ворота.

- Не пожалели, что в первом тайме отдали мяч «Спартаку»?

- Нет. Мы же смотрим, как играет соперник, анализируем. У «Спартака» возникают проблемы в позиционном нападении. Красно-белые хороши на быстром переходе в атаку. У них креативные скоростные фланги, активно играют крайние защитники. Если бы мы дали им пространство между линиями, то у нас было бы больше проблем в нашей штрафной.

«ОСКАР» СОБОЛЕВУ!

За «Ротор» в игре против «Спартака» дебютировал защитник Соломон Кверквелия. И так вышло, что арендованный у «Локомотива» футболист, совершил роковую ошибку. Он нарушил правила в своей штрафной на Александре Соболеве, что привело к назначению пенальти. Или Кверквелия не фолил? У Александра Хацкевича на падение форварда красно-белых свое видение.

- Я выскажу субъективное мнение. За то, как нырял в штрафной Соболев, нападающему надо дать «Оскар» за артистизм.

ФОРВАРДЫ В «РОТОР» НЕ ИДУТ

Александр Хацкевич обратил внимание, что его команде не хватает ротации в атаке. В нападении есть только один Муллин. «Ротор» нуждается в мощном форварде. А его нет. И как отметил наставник сине-голубых, заманить кого-то в клуб пока не удается.

- У нас в запасе нет ни одного форварда. Я об этом говорю на протяжении пяти игр. Но пока ситуация не меняется. С теми условиями, которые предлагает клуб, тяжело заполучить новых нападающих. Но нам нужно усиление атаки. В обороне и центральной зоне у нас почти все позиции дублируются игроками. А вот более мощного форварда нам не хватает, чтобы играть флангами, оказать давление на противника. Если сравнить прошедшие пять матчей, то защитные линии соперников по силовым качествам переигрывает нашу атаку. У нас есть только один Муллин. Да, он может бороться за первый верховой мяч. Но в штрафной и вратарской нужен более мощный форвард.

В ОЖИДАНИИ ДЖАНО

До сих пор отдельно от команды тренируется полузащитник Джано Ананидзе. Он занимается по индивидуальной программе в Москве. Ясности, когда он будет в форме, пока нет. Хотя футболист обещал быть готовым к 25 августа. А его все нет.

- Тогда я сказал со слов Джано, что он будет в форме к 25 августа. Но сейчас его нет в Волгограде. Значит, он не привел себя в порядок.

- Что со здоровьем у Армена Манучаряна. Ему сегодня досталось в лицо.

- Манучарян не смог продолжить игру. У него все поплыло перед глазами. Значит, есть какое-то повреждение. Не могу сказать полностью о его состоянии, но легкое сотрясение точно есть. Даже по глазам в раздевалке было это видно. Он не очень хорошо себя чувствует.

- Почему в заявке на матч не было Беки Микелтадзе.

- У Беки Микелтадзе есть проблемы с коленом. Он сейчас даже не тренируется.

Не было в заявке на игру с красно-белыми и Антона Пискунова. Но с его здоровьем все в порядке. Футболист переведен в дубль.