В матче было много угловых. В основном у ворот Ротора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В среду, 26 августа, «Ротор» на «Волгоград Арене» принимал московский «Спартак». Красно-белые прибыли в город-герой в ранге одного из лидеров чемпионата. 4-й тур подопечные Доменико Тедеско завершили на втором месте. «Ротор» замыкал турнирную таблицу без побед в четырех матчах. Матч в Волгограде ждали с особым интересом.

Спустя 16 лет «Спартак» снова в Волгограде. Главные антагонисты 90-х в нынешних реалиях не могли похвастаться афишей самого центрального мата тура. «Спартак» начал игру с позиции силы, а волгоградцы этому даже не препятствовали.

Спартак сегодня с огоньком. Сначала фанаты зажгли петарду, теперь включили фонарики Фото: Екатерина СИМОХИНА

Красно-белые весь первый тайм провели в атаке, сине-голубые только несколько раз сходили вперед. Правда, могли забить. Но опасная атака хозяев так и не завершилась голом. Удар Степанова отбил Максименко, а добивание гасили уже полевые игроки «Спартака».

Ротор активизировался. Фото: Екатерина СИМОХИНА

У гостей подавляющее территориальное преимущество позволило провести только одну по-настоящему опасную атаку. Соболев бил с линии штрафной, но мяч после касание защитников «Ротора» пролетел в сантиметрах от ворот. Так команды и ушли на перерыв при сухом счете на табло. Кстати, игру обслуживала судейская бригада во главе с арбитром с фамилией Сухой.

Алейник был сбит. Пенальти? Нет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Начало второго тайма ничем не отличалось от первого. «Спартак» продолжал давить и додавил. На 55-й минуте Гогуа нарушил правила на Соболеве в своей штрафной – пенальти. Арбитры обратились к VAR, который подтвердил фол. К точке подошел Бакаев, который очень хладнокровно реализовал пенальти.

Бакаев хладнокровно реализовал 11-метровый. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пропустив, «Ротор» встрепенулся. Давиташвили мог забивать после контратаки, но блестящий сейв совершил Максименко.

А уже в добавленное время Степанов со штрафного сотряс перекладину ворот «Спартака». В итоге 1:0 – в Волгограде выиграли гости из Москвы.

Под конец матча «Ротор» бросил все силы, чтобы отыграться. Вспыхивали эмоции. В одном из эпизодов по голове удар в корпус получил Максименко.

В штрафной Спартака началась сутолока и удар в голову получил Максименко. Фото: Екатерина СИМОХИНА

И тут вспыхнули эмоции. Футболисты команды начали выяснять отношения. Дело едва не дошло до драки. Но судьи сумели погасить градус эмоций.

Едва игроки обеих команд не пошли в рукопашную. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Следующий матч «Ротор» проведет на выезде. 29 августа подопечные Александра Хацкевича сыграют с «Химками». «Спартак» в этот же день в Москве примет тульский «Арсенал».