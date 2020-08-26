Аргентинский танцор застрял в Росиии из-за коронавируса и женился на русской красавице

В условиях коронавируса пара ограничилась обычной регистрацией в одном из ЗАГСов. Фото: героев публикации

Как говорят психологи, 2020 год может стать рекордным по количеству разводов. Нахождение в самоизоляции обостряет семейные проблемы. Но для аргентинского танцора и заядлого холостяка 43-летнего Эрнана Бруса карантин изменил судьбу – он женился, когда застрял в России во время пандемии. Роман между жительницей Санкт-Петербурга 34-летней Марией Швед и 43-летним жителем Италии (у Эрнана аргентинское и итальянское гражданство) закончился свадьбой. Сейчас пара путешествует по волжским городам, дает уроки, знакомится с русской культурой. «Комсомолка» встретилась с молодоженами в Волгограде, где они поделились своей удивительной историей.

ЗАМЕТИЛА МАМА

Маша впервые увидела Эрнана летом 2018 года на Стрелке Васильевского острова. Девушка увлекалась аргентинским танго и когда друзья позвали ее на всероссийский танго-флешмоб (это когда одновременно в разных городах страны люди выходят на улицу и танцуют), пришла поддержать мероприятие. Среди танцующих заметила преподавателя из Италии. Но Эрнан, который впервые оказался в России с серией мастер-классов, начинающую тангеру заметил, но на взгляд (а именно так приглашают в социальном танго) не ответил. Слишком устал.

Через какое-то время Маша добавила педагога в друзья на Фейсбук – на всякий случай, вдруг пригодится.

- Я даже не помню, как ответил на запрос. Но Машу увидела моя мама, - рассказывает Эрнан. - Она живет в Аргентине и ей интересно все, что со мной связано. Она написала: что это за очаровательная сексуальная русская девушка у тебя в друзьях. Тогда обратил внимание на Машу. Ммм... красивая тангера, – подумал я, но на этом все и закончилось, — с улыбкой рассказывает аргентинец.

Личное знакомство состоялось уже в марте 2019 года, когда Маше вместе с подругами удалось достать дешевые билеты в Милан: они решили отметить 8 марта в итальянском стиле.

- Я написала трем преподавателям танго – хотела взять уроки. Первым откликнулся Эрнан. Мы договорились о занятиях. Девочки отправились в оперу, а я учиться танцевать. После этого маэстро позвал меня на ужин. Это было удивительное место: сицилийская кухня, романтичная атмосфера. И наверное именно тогда я для себя поняла, что влюбляюсь. Трудностей в общении не было – я знаю итальянский, английский. Так что общий язык нашли легко.

- В этот вечер я тоже увидел в Маше не только ученицу, но и привлекательную женщину. Правда, как галантный кавалер, купил ей билет и посадил на трамвай до дома. Решил пока сохранить дистанцию учетеля и ученицы.

РОМАН НА РАССТОЯНИИ

В конце лета Эрнан второй раз приехал в Россию с уроками. И снова молодые люди встретились. Теперь уже преподаватель сам приглашал русскую тангеру на танец, а Маша позвала маэстро в ресторан.

Роман был неизбежен. Но виделась пара три-четыре дня в месяц. Маша находила окна между работой, договаривалась, чтобы родители присмотрели за восьмилетним сыном от первого замужества и летела к любимому в Италию. Эрнан познакомил русскую подругу с друзьями, пара путешествовала по Европе, аргентинец показал ей места, связанные с историей его семьи.

Эрнан с Машей много путешествовали во время коротких визитов девушки в Европу. Фото: героев публикации

- Это были удивительные, ни на что не похожие отношения, - делится петербурженка. - Я разрывалась между работой, домом, страстью. И наш роман чуть не закончился в январе 2020 года, когда Эрнан прилетел в Санкт-Петербург после рождественских каникул. Ему не понравился зимний город: холодно, сыро, ветрено.

Аргентинец замерз так, что готов был «заморозить» и любовь. Не видел и не понимал, куда приведут такие отношения на расстоянии. Но чувства спасла пандемия.

- Я преподаю танго 23 года, это моя страсть, это моя работа. Когда в Италиии из-за коронавируса закрыли всех на карантин, я приехал работать в Лондон, где живет моя четырехлетняя дочка. Но и там вскоре ввели запрет на все мероприятия, — вспоминает события весны Эрнан. - И я снова отправился в Россию, где на тот момент все работало. Но всего лишь две недели. В конце марта границы закрыли. Я оказался запертым вдали от родины не зная языка, без работы, я переживал за друзей в Италии, за родных в Аргентине, за дочку и ее маму в Лондоне. Если бы не любовь и гостеприимство Маши, я бы утонул в беде.

РЯДОМ 24 ЧАСА В СУТКИ

Маша позвала аргентинца жить к себе. Сын, который к этому моменту уже хорошо знал Эрнана, легко принял нового жильца. Улыбчивый Эрнан смог завоевать сердце не только мамы, но и мальчишки.

- Это была чудесная весна. Я живу в спальном районе, рядом лес, парк. Мы много гуляли, говорили, я поняла, что окончательно потеряла голову. И решилась на удивительный для самой себя поступок: предложила Эрнану пожениться. Но ответ он дал не сразу.

- Я холостяк. И мне в браке важно, чтобы меня понимали, слышали. Я хотел узнать ее, когда она злится и сердится. Поэтому хотелось просто пожить вместе, чтобы понять, подходим ли мы друг другу. И Маша оказалась удивительным человеком. Да, в первые минуты меня привлекла ее красота, танго позволило сблизиться. Но только оказавшись рядом 24 часа в сутки из-за коронавируса, я понял, насколько она «мой человек», родной, близкий.

Уже в июле уже Эрнан сделал Маше предложение, а поженилась пара в августе – через два года после первой встречи.

Для того, чтобы зарегистрировать брак молодым пришлось пройти через множество бюрократических проволочек. Нужны были документы из Италии и Аргентины. Если в обычное время это не вызвало бы больших проблем, то в эпоху пандемии, требовало и времени, и денег.

Кстати, новость и свадьбе в России маму и двух сестер Эрнана не сильно и удивила. Уж очень невеста хороша. Они ждут пару в гости и мечтают о красивом венчании на родине в Буэнос-Айресе. А с отцом Маши у Эрнана нашлось общее увлечение – Битлз. Так что благословение на брак получили с обеих сторон.

Правда, для решения вопроса о временной регистрации Эрнану все-таки придется на время уехать из страны. Мужчина ждет, когда в сентябре дадут разрешение на выезд.

Объединило будущих молодоженов аргентинское танго. Фото: героев публикации

- Мы пока решили жить в России, - рассказывает о планах Маша. - У меня здесь работа – я практикующий психолог. Теперь и у Эрнана. Россия одна из немногих стран, которые продолжают танцевать аргентинское танго в условиях коронавируса. Он преподает сразу в нескольких школах. У нас не такие жесткие запреты, как в Аргентине, где закрыты все школы, или как в Италии, где требования к милонгам (вечеринкам танго) невыполнимы. Да и сами люди там осторожнее. У нас же коронавирус - не преграда для аргентинского танго.

И как оказалось для настоящей любви.