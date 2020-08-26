«Спартак всегда был раздражителем»: экс-игрок Ротора об истории противостояний волгоградцев с красно-белыми

Ротор и Спартак устраивали не матчи, а битвы Фото: Андрей МИРЕЙКО

ИГРА, ВОШЕДШАЯ В ИСТОРИЮ

Матч «Ротора» и «Спартака» с трепетом ждут не только в Волгограде, а по всей России. Спустя 16 лет команды встретятся между собой вновь. История противостояния сине-голубых и красно-белых насчитывает немало запоминающихся матчей. Результативные перестрелки голами, крупные победы, матчи, после которых завоевывались медали. Спартаковские болельщики с ностальгией вспоминают игру в Волгограде в 1997 году. 9 ноября на Центральном стадионе красно-белые победили со счетом 2:0, в очередной раз став чемпионами. А ведь золотые медали мог выиграть и «Ротор», если бы победил в матче именно он. Не получилось. К тому моменту в волгоградской команде уже не играл Александр Царенко. Но бывший нападающий сине-голубых принимал участие в других исторических матчах. Например, в 1993 году. Осенний матч в Волгограде завершился победой «Ротора» над «Спартаком». Тогда сине-голубые шли к первым в своей истории медалям отечественного чемпионата.

- Мне больше всех запомнился матч 1993 года, когда мы обыграли в Волгограде «Спартак», – вспоминает Александр Царенко. – Тогда гол забил Александр Шмарко и «Ротор» победил со счетом 1:0. Это был наш серебряный год, а эта игра со «Спартаком» вошла в историю.

На том матче 3 октября на Центральном стадионе присутствовали 36 тысяч зрителей. Они радовались победе над соперником, который станет главным раздражителем других российских команд. И сейчас в Волгограде «Спартак» считают принципиальнейшим соперником. А вот Александр Царенко считает иначе.

- Я бы не назвал «Спартак» самым принципиальным соперником. Мы настраивались на каждый матч со всеми командами. Была одна цель – побеждать любого. «Спартак» был особенным соперником, потому что клуб в 90-е годы постоянно становился чемпионом. Он стал раздражителем для всех команд. И для других клубов было престижно обыграть красно-белых.

ТОЛЬКО 3 ПОБЕДЫ

В 90-е «Ротор» и «Спартак» вели очную борьбу в верхней части турнирной таблицы. Но в матчах между собой тотальное преимущество москвичей. В 28 матчах у них 17 побед. У «Ротора» всего 3 выигрышных результата.

- У «Спартака» был хороший подбор футболистов, поставленная игра, – рассказывает Александр Царенко. – Поэтому считаю закономерным, что в очных матчах с «Ротором» у красно-белых преимущество. На тот момент они реально были сильнее всех. Конечно, особенным для Волгограда считается матч 1996 года. В родных стенах сине-голубые победили со счетом 4:3. Но я тогда уже не играл в «Роторе».

Так вышло, что победа 4:3 – на данный момент последний успех «Ротора» над «Спартаком». А игра состоялась 17 августа 1996 года. Может, ждать успеха волгоградцев сегодня?

В ВОЛГОГРАДЕ ЖДУТ ПОБЕДЫ

Александр Царенко поделился ожиданиями от новой серии подзабытого сериала под названием «Ротор» - «Спартак».

- Хотелось бы, чтобы «Ротор» порадовал своих болельщиков. Они любят свою команду. Конечно, в Волгограде ждут победы «Ротора». Но сделать это будет тяжело. Команда новая, только строится. Идет притирка друг к другу, а этот процесс долгий. Но без веры в себя нельзя выходить на футбольное поле. Я искренне желаю добиться «Ротору» положительного результата. Но таким исходом сегодня будет считаться и ничья.

Посмотрим, как сложится матч уже сегодня вечером. Игра на «Волгоград Арене» начнется в 19.30. KP.RU будет вести текстовую трансляцию встречи.