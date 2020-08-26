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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 августа: плюс 108 заболевших и 2 смерти

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 26 августа 2020 года
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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Сегодня стало известно о еще двух смертельных случаях.

Сегодня стало известно о еще двух смертельных случаях.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За послаблением ограничительных мер из-за коронавируса в Волгоградской области последовало ужесточение масочного режима: несмотря на открытие детсадов, бассейнов и школ, ковид никуда не делся и от жителей региона требуют соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Да и ежедневная статистика говорит сама за себя: Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 26 августа число заболевших увеличилось на 108 человек. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 11 617 волгоградцев.

На фоне резко увеличивающегося количества зараженных растет и список погибших от опасного вируса. Сегодня стало известно о еще двух смертельных случаях. Ковид убил 87 человек, среди них – врачи, которые больше остальных рискуют своим здоровьем ради спасения пациентов. Отметим, всего от коронавируса скончались более 16 тысяч россиян.

Положительной можно назвать динамику по выздоровевшим: за сутки домой отправились 129 волгоградцев. Благодаря усилиям медиков ковид благополучно побороли около 8 тысяч жителей региона.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости

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