Летний сезон: забота о вашем Volkswagen

Фото: Волга-Раст.

Однако ничего вечного в мире автомобилей не существует, и даже эти автомобили требуют своевременного и качественного технического обслуживания. Не нужно заниматься сервисным обслуживание самостоятельно или доверять работу мастерам «гаражного» ремонта — эти высокотехнологичные машины требуют профессионализма, опыта, сложного оборудования и оригинальных комплектующих.

Официальный дилер Volkswagen «Волга-Раст» в Волгограде предлагает покупателям немецких автомобилей в наших салонах выгодный бонус: профессиональный комплекс диагностики и технического обслуживания в соответствии с технологической картой автопроизводителя.

«Волга-Раст»: наши предложения для Volkswagen

Для владельцев автомобилей Volkswagen, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» выполняет широкий спектр комплексной диагностики и техобслуживания. При покупке запасных частей в заказ-наряде на сумму от 15.000 рублей1, мы предлагаем в виде бесплатного бонуса следующие услуги, на выбор1:

Комплексная проверка состояния авто по 11 пунктам:Комплексная проверка состояния авто по 11 пунктам:

· подвески и днища автомобиля (осмотр на подъемнике)

· тормозной системы

· системы охлаждения

· системы отопления и кондиционирования (+салонный фильтр)

· выхлопной системы

· наружного освещения с регулировкой фар

· приводного ремня

· состояния шин и протекторов

· количества и уровня масла, тормозной и охлаждающей жидкостей

· состояния ветрового стекла и стеклоочистителей

· памяти неисправностей в ЭБУ

Антибактериальная обработка кондиционера + замена салонного фильтра

Антибактериальная обработка улучшает экологию в салоне авто, уничтожает до 90% вредоносных бактерий, скопившихся в системе кондиционирования, а также защищает климатическую систему от преждевременного износа и поломки. Отработанный салонный фильтр мы заменяем на оригинальный.

Установка оригинальных щеток стеклоочистителей

Оригинальные бескаркасные щетки стеклоочистителей в Volkswagen имеют аэродинамическую форму и способны эффективно справляться с очисткой лобового стекла машины в любых погодных условиях и на любой скорости, всесезонны, работают практически бесшумно, износостойки и имеют длительный срок эксплуатации.

Кроме того, официальный сервисный центр Volkswagen «Волга-Раст» дает выгоду до 15%2 на ремонтные работы и до 10%2 на оригинальные запасные части при записи клиентов на техобслуживание в воскресенье.

Подробности акции в официальном сервисном центре Volkswagen «Волга-Раст», ул. Землячки, 82Г и по телефону: +7 (8442) 78-13-33

1.Предложение действительно до 31.08.2020 года. Предложение действует для физических лиц, владельцев автомобилей Volkswagen любой модели без ограничения по году выпуска. Кроме кузовных деталей, аксессуаров и дополнительного оборудования. Уточняйте условия акции в отделе сервиса вашего официального дилера Volkswagen. Не оферта. Реклама.

2. Точную стоимость на работы и запчасти вы сможете узнать у мастеров-консультантов, приехав на обслуживание. Акция действует до 31.12.2020г.