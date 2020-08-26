Ротор – Спартак 26 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура Российской премьер-лиги

Фото: СК "Ротор"

В 5-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» на «Волгоград Арене» примет московский «Спартак». Лет 20 назад это был бы центральный матч игрового дня. Но сейчас реалии иные. Москвичи занимали перед 5-м туром второе место в таблице, «Ротор» после выхода из Футбольной национальной лиги пока 16-й.

Статистика личных встреч Ротор – Спартак 26 августа

Команды в российской истории имеют богатую историю противостояний. Противостояния «золотых» команд «Ротора» и «Спартака» в 90-е украшали отечественный чемпионат. При всей принципиальности игр преимущество в них на стороне красно-белых. В 28 очных встречах «Спартак» победил 17 раз. 8 дуэлей сильнейшего не выявили. У «Ротора» в активе только 3 победы над москвичами. Статистика забитых мячей 63-32 в пользу 10-кратных чемпионов России. Предыдущий матч между «Ротором» и «Спартаком» в Волгограде состоялся 3 апреля 2004 года. Тогда победили гости со счетом 3:2. В том же году команды сыграли еще осенью – 23 октября. В Москве была зафиксирована ничья 1:1.

Прогноз букмекеров на матч Ротор – Спартак 26 августа

«Спартак» – фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Ротор – Спартак 26 августа 2020: «Спартак» в результативном матче одержит победу.

Составы команд на матч Ротор – Спартак 26 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Ротор – Спартак 26 августа 2020

Матч Ротор – Спартак 26 августа 2020 года начнется в 19:30 по волгоградскому времени (18:30 по московскому).

Где смотреть матч Ротор – Спартак 26 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Спартак можно будет посмотреть с 19:30 по волгоградскому времени (18.30 по московскому) на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Ротор – Спартак 26 августа 2020

Трансляция матча Ротор – Спартак начнется в 19:30 по волгоградскому времени (18.30 по московскому) на телеканале «Матч Премьер».