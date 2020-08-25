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Возрождающиеся волгоградские предприятия могут стать прибыльными в новых экономических реалиях, сохранив основные направления производства. Этому будет способствовать промышленная интеграция - объединение однопрофильных площадок. О том, какой эффект может дать такая стратегия, рассказал промышленник и руководитель комиссии Волгоградской областной Думы по реализации национальных и приоритетных областных проектов развития Олег Савченко.

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Один из примеров – завод буровой техники. Возродить предприятие помогла интеграция в корпорацию «Красный Октябрь». Сейчас завод набирает работников, запускает оборудование. По мнению Олега Савченко, у работающих с металлом предприятий есть основания стать на отечественном рынке лидерами. И именно объединение будет этому способствовать. Крупной корпорации проще вести переговоры с потенциальными заказчиками, проще получить господдержку.

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- Это предприятие делало вышки и нефтедобывающие платформы для всей страны. Поэтому то, что оно заработало, уже хорошо. То, что оно теперь объединяется, тоже хорошо, потому что это убирает лишние издержки, - считает Олег Савченко. - Объединение предприятий даст позитивную промышленную интеграцию. Это будет хороший итог приложенных сверхусилий. Я наблюдал со стороны, как это происходит в комитете по промышленности, в руководстве Волгоградской области – всюду принимали непростые решения. Напоминаю, как легко приватизировались, как легко банкротились, разворовывались эти предприятия, по-другому не скажу.

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И как сложно строить все заново, создавать все промышленные и технологичные цепочки. Но линия жизнестойкости пройдена.