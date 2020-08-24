Опубликован трейлер нового сезона социального проекта «Навстречу безопасности»

Социальная кампания "Навстречу Безопасности" проходит в рамках "Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

- Когда где-то кто-то неправильно переходит дорогу, не знает, как безопасно ездить на велосипеде, игнорирует автокресло, нарушает скоростной режим, и когда непонятно: кто прав, а кого надо лишить прав. На дорогу выходят они…, - говорится в новом ролике программы «Навстречу безопасности». Далее ведущие программы обещают, как всегда, выявлять важные проблемы дорожного движения и помогать людям сохранять жизни себе и окружающим.

Напомним, социальная кампания "Навстречу Безопасности" проходит в рамках "Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". Она обращена ко всем категориям участников дорожного движения: пешеходам, водителям, пассажирам, велосипедистам, а также детям и пожилым людям.