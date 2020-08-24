ООО «Газпром газораспределение Волгоград» газифицирует хутор Отрожки в Волгоградской области

Фото: ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Работы осуществляются в рамках программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017 - 2021 годы».

Благодаря выполненным работам в хуторе будет газифицировано 95 домовладений, 4 объекта коммунально-бытового назначения, в т.ч. ФАП, здание администрации, почтовое отделение, здание КДЦ (клуб).

Общая протяженность газораспределительных сетей составляет 6989,8 м. Завершение строительных работ планируется в сентябре 2020 г.

Справка:

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

В настоящее время уровень газификации Волгоградской области выше среднего по России и составляет 88,3%.

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» осуществляет транспортировку природного газа и оказывает комплекс услуг по газоснабжению потребителям Волгоградской области. В структуру организации входят 13 филиалов и 3 межрайонных газовых предприятия.

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