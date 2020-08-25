Жертва пластики: кончик носа довел волгоградку до суда с клиникой

Фото из архива КП.

Волгоградка хотела красивую внешность, а получила длинный нос, рубец, а еще головную боль и судебную нервотрепку. Три года она судилась с волгоградской клиникой эстетической медицины, где ей сделали, по ее мнению, неудачную операцию. И проиграла. В итоге она потеряла не только покой, но еще и более 100 тысяч рублей, которые ей предстоит выплатить по решению суда.

Началась эта история в сентябре 2017-го. Женщина пришла в клинику сделать ринопластику. За операцию она заплатила 26 тысяч рублей. А что получила в итоге?

«Кончик носа удлинился и стал провисать до середины носовой перегородки, вместо выпуклости на перегородке появилась впадина, что придало носу округлую форму. Кроме того, образовался незапланированный рубец на коже», - описывают дело в пресс-службе волгоградского суда.

Разгневанная таким результатом, женщина потребовала у клиники провести ей еще одну, но уже бесплатную коррекцию носа. Однако, в больнице ей отказали. И тогда волгоградка пошла в суд.

«Как показала судмедэкспертиза, при оказании медицинских услуг женщине никаких дефектов допущено не было. Результат получился таким, как и планировался. А рубцы являются закономерным следствием операций», - говорят в суде.

А то, что «исправленный» нос не понравился женщине, так «с достоверностью положительный эффект от проведения пластических операций предопределен быть не может» (гласит дословная формулировка судебного вердикта).

Кроме того, женщина подписала все бумаги, где предупреждалось о последствиях и возможных осложнениях, а значит, согласилась на все условия клиники.

«Факт причинения вреда здоровью волгоградки действиями клиники не нашел подтверждения. В удовлетворении иска женщине отказано», - говорится в решении суда.

А так как клиника суд выиграла, с женщины взыскали еще и все расходы, которые понесли медики в ходе судебных разбирательств. А это ни много, ни мало 60 тысяч рублей. Кроме того, волгоградке придется еще и оплатить расходы за судмедэкспертизы – 58 тысяч рублей. Правда, пока решение суда не вступило в силу, и женщина еще может его оспорить.