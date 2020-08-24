«Ротор» – «Спартак» 26 августа 2020 года: прогноз на матч 5-го тура РПЛ

Фото: СК "Ротор"

Прогноз на матч «Ротор» – «Спартак» 22 августа 2020 года – 2:3.

«Ротор» - «Спартак». Громкая афиша из 90-х и вряд ли рядовой матч сейчас. Несмотря на то, что команды между собой не играли долгие 16 лет, пока волгоградцы прозябали в низших лигах, противостояние снова вызвало огромный интерес. Билеты на игру 5-го тура РПЛ были раскуплены болельщиками примерно за час, причем не только волгоградскими, но и московскими. Матч может получиться горячим не только по игре, но и по атмосфере на стадионе.

Матч 5-го тура Российской премьер-лиги начнется на «Волгоград Арене» в 19.30 по местному времени (18.30 по московскому). «Ротор» в турнирной таблице располагается на последнем 16-м месте. В активе подопечных Александра Хацкевича 1 набранное очко и неутешительная разница забитых и пропущенных мячей – 2:7. «Спартак» наоборот старается набирать очки, а волевая победа над «Локомотивом» в 4-м туре вознесла красно-белых на вторую строчку. Москвичи отстают от лидирующего «Зенита» на 4 очка, а второе место делят с недавним обидчиком «Ротора» – клубом «Сочи». У «Спартака» после четырех проведенных встреч ни одного поражения, 2 победы и столько же ничейных результатов. По забитым-пропущенным мячам статистика дружины Доменико Тедеско 7-4.

«Спартак» - явный фаворит матча в Волгограде. Даже до вылета «Ротора» из высшего дивизиона в 2004 году москвичи регулярно набирали очки в играх с сине-голубыми. В российских первенствах команды между собой встречались 28 раз. У «Ротора» только 3 победы, 8 встреч завершились вничью и 17 игр были за «Спартаком».

У букмекеров в новом противостоянии фаворит, конечно же, красно-белый клуб. Победа «Спартака» расценивается коэффициентом 1.65. На ничью в букмекерских компаниях дают коэффициент 3.85, а на успех «Ротора» - 6.0.

Наверняка, «Спартак» едет за победой. С большой долей вероятности она может случиться. Но «Ротор» точно даст бой. При оглушительной поддержке местных и гостевых фанатов команды смогут подарить результативный матч.