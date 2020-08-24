Самым богатым ректором вузов Волгограда стал Владимир Шкарин

Владимир Шкарин показал самый солидный доход среди ректоров. Фото: ВолгГМУ

Вслед за чиновниками, силовиками и депутатами, свои доходы показали руководители университетов. Стало известно, сколько заработали за 2019 год ректоры волгоградских вузов. Как сообщает «КП-Волгоград», самым богатым оказался ректор Волгоградского медуниверситета и депутат облдумы, в прошлом вице-губернатор и руководитель облздрава Владимир Шкарин. Его доход в 18,6 миллиона рублей стал самым солидным не только среди волгоградских ректоров, но и среди ректоров медицинских и фармацевтических вузов всей России. Правда, большая часть этих средств выручена за счет продажи квартиры площадью 97,2 квадратных метра. Также ректор обзавелся еще более просторной квартирой в 182,3 «квадрата». Плюс к этому в собственности у семьи осталась небольшая квартира и земельный участок в пользовании. Личного авто нет.

Немало заработал и его заместитель, проректор ВолгГМУ по развитию регионального здравоохранения Сергей Недогода. Его доход - 17,9 миллиона рублей, в списке имущества – 10 соток земли, дом и три квартиры, две из которых в долевой собственности. У супруги также немало недвижимости и Lexus RX450h.

Ректор Волгоградского технического университета Александр Навроцкий задекларировал доход в 3,6 миллиона рублей. У него есть доля в семейной квартире и «Шкода Октавиа». Супруга не работает. А вот у экс-ректора, ныне президента ВолгГТУ Ивана Новакова доход почти вдвое выше - 6,5 миллиона рублей, есть доля в квартире и даче, и тоже «Шкода», только «Рапид».

В Волгоградском госуниверситете и.о. ректора Алла Калинина показала доход в 2,4 миллиона рублей, у нее есть гараж, квартира и доля еще в двух. Супруг зарабатывает больше – 6,4 миллиона. В его собственности АЗС, нефтебаза, гостиница, автобус, бензовоз и пара дорогих иномарок.

Еще один экс-чиновник, а ныне председатель совета ректоров региона и ректор Волгоградского социально-педагогического университета Александр Коротков задекларировал доход в 2,9 миллиона рублей, два земельных участка, дачу, Hyundai Tucson и три квартиры, две из которых в совместной собственности.

Ректор ВГАФКа Виктор Якимович за год заработал 1,7 миллиона рублей, его супруга получает вдвое меньше. На двоих у них имеется гараж, в пользовании дача и квартира, ездит ректор на Ford Focus.

Чуть больше доход у врио ректора ВолГАУ Александра Шатохина - 2,2 миллиона рублей. Иномаркам он предпочитает «УАЗе Патриот», также у него имеется земля, небольшое нежилое помещение и часть квартиры.