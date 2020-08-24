Санитарная авиация: как транспортируют тяжелобольных волгоградцев

Санавиация безоговорочно доказала свою эффективность, ведь за каждым вылетом стоит чья-то спасенная жизнь. Фото: областная администрация.

В свете последних событий многие и в стране, и в Волгограде задумались: как быть, если близкому человеку в тяжелом состоянии потребуется перемещение в другую больницу, в другой город или страну. Кто принимает решение – врачи или родственники? Как поддерживают состояние больного в воздухе, и почему, в каких случаях медики отказываются перевозить больных? За последние три года из отдаленных районов Волгоградской области на борту вертолета «Ансат» транспортировали более 750 тяжелых пациентов. И оказалось, что перевод больных в федеральные больницы – тоже обычная практика.

Санавиация безоговорочно доказала свою эффективность, ведь за каждым вылетом стоит чья-то спасенная жизнь. О том, как работает «воздушная скорая», «КП-Волгоград» узнала у руководителя центра острых отравлений больницы №25, главного токсиколога комитета здравоохранения Волгоградской области Сергея Ларионова.

СПАСАЕМ, СТАБИЛИЗИРУЕМ, ТРАНСПОРТИРУЕМ

Вертолет «Ансат» - это обычная скорая, только летающая. На борту есть аппараты ИВЛ, инфузоматор, дефибриллятор, лекарства. Это позволяет без особых рисков транспортировать больного из Волгограда, например, в Москву. Происходит это в случае реальной необходимости, то есть когда на месте спасти больного практически невозможно.

- Российская медицина достаточно сильна, чтобы оказать любую специализированную медицинскую помощь, - уверен Сергей Ларионов. – У нас много квалифицированных специалистов и достаточно диагностических возможностей для того, чтобы определить заболевание, поставить диагноз и назначить лечение на самом высоком уровне.

Однако иногда перевод в московские больницы все же необходим.

- Перегоспитализация в федеральные медицинские центры из Волгоградской области - обычная практика, - говорит руководитель центра острых отравлений больницы №25". – Но сначала при тяжелом и крайне тяжелом состоянии помощь пациенту оказываться непосредственно на месте происшествия, далее его перевозят в ближайшее отделение реанимации и интенсивной терапии.

Если говорить о тяжелых отравлениях, то о таком больном сразу же сообщают в Информационный консультативный токсикологический центр.

- Токсиколог определяет дальнейшую тактику ведения пациента, будь то перевод в региональный или федеральный центр, или же лечение на месте с подробной консультацией по терапии и диагностике.

В каждой области медицины есть свои «инструкции», которые четко регламентируются законами. То есть нельзя просто взять и отправить пациента в любую больницу России на медицинском вертолете. Предварительно нужно, во-первых, стабилизировать больного, затем верно диагностировать его состояние и принять решение.

- Что может быть противопоказаниями к транспортировке? Шоковые состояния с выраженными гемодинамическими нарушениями, острая дыхательная недостаточность, выраженные судороги, наличие обширных травм, приводящих к сбою в работе жизненно важных органов, кровопотерь и так далее.

Тут большую роль играют современные возможности: телемедицинская связь позволяет собирать целые консилимуы из лучших врачей страны.

- Лишь после стабилизации состояния пациента его перевод можно осуществить посредством транспорта санитарной авиации, это особенно актуально при стабильно тяжелом состоянии, или необходимости проведения сложных специализированных манипуляций, ведь воздушным бортом транспортировка проходит в разы быстрее, - рассказывает Сергей Ларионов.

15 ЛЕТ СПАСАЮТ НА МЕСТЕ

В отделении токсикологии, как и в остальных, всегда готовы к экстренной транспортировке. Наверное, сосредоточенность на каждом пациенте до сих пор позволила избежать подобных мер.

- Что касается токсикологии, то специализированная помощь оказывается на самом высоком уровне и переводов в Федеральный токсикологический центр за последние 15 лет не было. Думаю, такая ситуация во всех токсикологических центрах, будь то Астрахань, Омск, Воронеж, - отмечает главный токсиколог региона.

Но многих волнует другой момент: перевозка в другой город – принудительная или пациент, его родные могут сами выбирать, где лечиться? Что делать, если близкие против?

- Медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работником гражданину безотлагательно. Отказ в ее оказании не допускается, - цитирует Сергей Ларионов закон об «Об охране здоровья граждан».

Немаловажную роль здесь играет врачебная тайна. Большинство уверены, что врач обязан рассказывать обо всем, но это не так. Диагноз вправе сообщить компетентным органам, родителям несовершеннолетних и тем, кого пациент указал в медицинских документах, если был в сознании.

- В законе не звучит, что врач обязан «сообщать сведения иным лицам», (будь то родители, супруги, дети и другие заинтересованные лица). Я понимаю переживания родных и близких пациента, но каждый врач не может пойти на нарушение закона, ведь это может повлечь даже уголовную ответственность, - подчеркнул Сергей Ларионов.

Задача врача – лечить, а родных – довериться. Тем более, что сегодня существуют возможности, позволяющие спасти каждого, кто в этом нуждается.

Вопрос жизни и смерти принципиально не зависит от количества денег у семьи пациента. Даже если супруг или дети настаивают на переводе дорого им человека «за свой счет», окончательное решение принимают врачи – регионального и федерального центров, а услуги оплачиваются из фонда ОМС и никак иначе.

Добавим, развитие санавиации в Волгоградской области началось в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Наш регион стал пилотным и задал хорошую статистику, улучшая ее с годами. Так, в первое полугодие 2020-го санавиация эвакуировала более 130 пациентов, среди которых двое младенцев.