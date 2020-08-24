Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 августа: резкий прирост заболевших и новая смерть

Число заболевших за сутки резко выросло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 24 августа Волгоградская область снова на девятом месте по стране по ежедневному приросту заразившихся коронавирусом. Заболеваемость резко пошла в рост – плюс 112 инфицированных за сутки. За сотню новых пациентов в августе было трижды, но это рекордные цифры за последний месяц. В целом же число заболевших ковидом в регионе на сегодня достигло 11 тысяч 411 человек. Выросло и количество смертей. За последние сутки официально подтвердили еще один летальный исход. Всего же в регионе скончались уже 85 заболевших коронавирусом пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 24 августа 2020 года.

Столь большие цифры вновь дала вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате, на этот раз в Калачевском районе. За прошлые сутки в районе было 26 положительных тестов. Это не первый раз, когда ковид заносят в закрытые учреждения. Так в Урюпинском ПНИ в начале лета заразились из-за одного заболевшего сотрудника сразу 207 человек. На те дни приходится и максимальный прирост заболевших - 189 за сутки на 1 июня.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Волгоградской области. Яндекс

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, палаты инфекционных госпиталей за последние сутки покинули по выздоровлению 88 волгоградцев – довольно много для выходного дня. Но по данным оперштаба их всего 25. И все же доля вылеченных из-за резкого прироста новых заболевших снижается. На сегодня закрыли больничные листы 7633 человека или 67% ранее заразившихся ковидом волгоградцев.

В больницах ситуация не меняется: более 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в ковидных госпиталях - 2497 взрослых и 57 детей. Еще полторы тысячи борются с коронавирусом в домашних условиях.

Тем временем, с 25 августа в Волгоградской области вступает в силу ужесточение масочного режима. Водителя, который пустит в салон трамвая или автобуса пассажира без маски, будут штрафовать. Только вот как за этим будут следить, мало кто понимает. А впереди 1 сентября, когда школьники и студенты должны приступить к занятиям.