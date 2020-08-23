Под Волгоградом в ДТП погиб 16-летний водитель «ВАЗа» и его 14-летний друг

Предстоит установить, почему погибший подросток, не имея водительских прав, сел за руль машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авария, унесшая жизнь сразу двух несовершеннолетних, произошла около трех часов ночи 23 августа в Городищенском районе Волгоградской области. Примерно на 59-ом километре трассы Р-22 «Каспий» в салоне «ВАЗа», который врезался в трубу оросительного канала, очевидцы нашли тела 16-летнего водителя и его 14-летнего пассажира. Еще два подростка 14-ти и 17-ти лет нуждались в экстренной медицинской помощи. Их госпитализировали. Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили обстоятельства ДТП.

- 16-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», двигаясь со стороны поселка Гумрак в сторону поселка Новая Надежда, нарушил правила расположения на проезжей части дороги, выехал на левую по ходу движения обочину где совершил наезд на трубу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Предстоит также установить, каким образом погибший подросток, не имея водительских прав, сел за руль машины. Проводится проверка.