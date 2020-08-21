ВТБ открывает «Мультикарту сокровищ»

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В ней смогут принять участие клиенты ВТБ и Почта Банка, зарегистрированные в программе лояльности «Мультибонус». Выполняя задания, участники зарабатывают монеты, которые потом могут обменять на промокоды, сертификаты и скидки от партнеров – всего более 3 млн призов. Главный приз – сертификат на путешествие в Турцию для двоих.

Чтобы начать охоту за сокровищами, участнику необходимо авторизироваться в программе «Мультибонус» на сайте multibonus.ru или в мобильном приложении и пройти в раздел «Потратить», где находится акция. Клиенты Почта Банка могут перейти в «Мультибонус» прямо из мобильного приложения Почта Банк Онлайн.

Механика проста: участник проходит классические «пятнашки», набирает очки, получает монеты. Монеты можно обменять на ценные призы от партнеров. У каждого участника есть ряд бесплатных попыток. Если они закончились, можно докупить новые за бонусную валюту, которую клиент программы «Мультибонус» получает за покупки по картам ВТБ и Почта Банка. Призовой фонд акции включает в себя более 3 млн промокодов и сертификатов от партнёров, среди которых Tez Tour, Яндекс Плюс, Ростелеком Wink, Sunlight, Литрес, Kari, Zamania и многие другие.

«Мы активно развиваем программу лояльности «Мультибонус», предлагая ее участникам новые возможности по списанию накопленных ими бонусных вознаграждений. Нестандартный подход данной акции позволяет погрузиться в захватывающий мир соревнования и чаще использовать карты ВТБ при обычных покупках, чтобы получать бонусы, мили или бонусные рубли. Уверен, эта активность понравится клиентам, потому что на нашей карте спрятано много сокровищ и у каждого есть возможность найти настоящий клад», – отметил Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус».

«По нашему мнению, геймификация – это новый способ коммуникации с клиентам, возможность проанализировать заинтересованность и чувствительность аудитории к игровым механикам, провести эксперименты с поиском новых участников программы лояльности. За полгода, с момента объединения программ лояльности, к программе «Мультибонус» присоединились 1,7 млн клиентов Почта Банка. Мы надеемся, что интеграция игровых механик в программу лояльности повысит частоту покупок в каталоге «Мультибонус», а также привлечет в программу еще больше новых активных участников», – поделился член правления, клиентский директор Почта Банка Павел Тулубьев.

Акция продлится до 10 февраля 2021 года. Кроме главного приза – путешествия в Турцию – участники также смогут приобрести за игровые монеты акции сертификаты в ЦУМ, Детский мир, Летуаль, Hoff на 5, 10 или 50 тысяч рублей, SkyEng на 16 занятий английским языком и многое другое.

Справка:

Программа лояльности «Мультибонус» была создана в 2013 году в банке ВТБ и на текущий момент является одной из самых масштабных и успешных банковских программ лояльности в России. С 2020 года все преимущества этой программы стали также доступны и клиентам Почта Банка.

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