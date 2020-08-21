ШКОДА СУПЕРБ: характеристики автомобиля SKODA SUPERB

Фото: Волга-Раст.

Флагман любого автомобильного бренда должен быть эталоном технической и дизайнерской мысли конструкторов, носителем всего самого лучшего, передового и концептуального. Представительский класс — это роскошь, SUPERB – тоже переводится как «роскошь», последнее поколение ŠKODA SUPERB — это новейшая роскошь, помноженная на комфорт, практичность и безопасность.

Впервые представительский лифтбек SUPERB (класс D) появился в линейке автомобилей чешского производителя в 2001 году, сразу начал выпускаться на мобильных платформах немецкого Volkswagen и занял место флагманского автомобиля бренда ŠKODA. Машина успешно пережила три полноценных поколения и три рестайлинга. Третье поколение было запущено в серию в 2015 году и модернизировано в 2019-ом в соответствии с современными представлениями об автомобилях представительского класса.

Новый 5-дверный лифтбек ŠKODA SUPERB построен на модульной платформе MQB[1], получил небольшие изменения в наружном дизайне кузова и внутреннем оснащении салона, сохранил свои «классические» габариты (4869 х 1864 х 1484 мм) и увеличил клиренс на 15 мм (до 157 мм), что существенно для езды по российским дорогам и сугробам. Но главное — автомобиль стал мощнее, быстрее, маневреннее, безопаснее и комфортнее своего предшественника.

Обновленная динамика

Для отечественного рынка авто комплектуется четырьмя мощными бензиновыми движками - 1.4 TSI[2] на 150 лошадиных сил и с 6-ступенчатой МКПП и 7-ступенчатым автоматом, а также 2.0 TSI[2] на 190, 220 и 280 «лошадей» с 6-ступенчатой АКПП и 7-ступенчатыми DSG[3]. Благодаря ряду современных технологий (турбонаддув и прямой впрыск), использованных в силовых агрегатах, автомобиль способен развивать скорость до 220 км/час, разгоняться до «сотни» за 6-8.5 секунд при расходе в среднем около 6 литров/100 км.

В комплекте: адаптивная многорычажная подвеска с поперечными стабилизаторами и подключаемым полным приводом, а также инновационная система DCC[4] (система регулировки ходовой части), позволяющая адаптировать подвеску под качество дорожного покрытия и условия движения.

Перечисленные динамические характеристики обеспечивают автомобилю легкость и мягкость хода, хорошую устойчивость на дороге при выполнении маневров и большую проходимость. Для российских условий — это оптимальные возможности машины.

Ассистирующие технологии и безопасность

Чешские конструкторы постоянно работают над комплексом водительских ассистентов и системами безопасности, без которых современный автомобиль не имеет шансов на мировых автомобильных рынках. И новый ŠKODA SUPERB — один из наглядных примеров практичности, безопасности и удобства управления.

Фото: Волга-Раст.

- В бортовом комплексе опций появился улучшенный адаптивный круиз контроль, который сводит необходимость действий водителя до минимума. GPS[5]-радар дорожной обстановки мониторит ситуацию вокруг авто и дистанцию на дороге, передавая сигналы команд на ЭБУ. Бортовой компьютер при скоростях до 210 км/час автоматически ускоряет и замедляет машину, может экстренно тормозить и трогаться с места, притормаживать перед населенными пунктами и светофорами.

- Рулевой ассистент сам удерживает машину посредине полосы, получая данные с многофункциональной видеокамеры, безотказен даже в темное время суток, автоматически подруливает авто.

Фото: Волга-Раст.

- Система контроля слепых зон, управляемая задними радарами, ассистирует водителю при выполнении перестроений на дороге. Она сама мониторит «слепые зоны» позади машины, которые не видит водитель, сигнализирует вибрацией рулевого колеса и индикаторами при возникновении опасности на расстоянии до 70 метров, способна самостоятельно принять решение об экстренном торможении или перестроении к обочине.

Система безопасности новой ŠKODA SUPERB укомплектована самыми современными технологиями. Ассистенты водителя сводят риск попадания в ДТП к минимуму, а парковочный автопилот с датчиками парковки позволяет аккуратно припарковать машину даже в полной темноте, сигнализирует водителю об обстановке вокруг авто и автоматически тормозит его при угрозе столкновения на стоянке.

На случай дорожного столкновения, автомобиль укомплектован 9 подушками безопасности (в максимальной комплектации). Минимальный комплект — 6 подушек (2 фронтальные + 2 передние боковые + 2 боковые шторки), которые полностью защищают водителя и пассажиров от травм. В «люксовом» комплекте положены еще две боковые подушки для второго ряда кресел + 1 для коленей водителя.

Фото: Волга-Раст.

В комплекс безопасности также входят электроблокировка задних дверей (для защиты детей) и матричные светодиодные передние и задние фары, автоматически меняющие яркость светового потока в зависимости от обстановки на дороге, подсвечивающие повороты и маневры. Они обеспечивают максимальное освещение дороги, но не слепят встречные машины.

Как видите помощи водителю в управлении автомобилем и снижении риска аварийных ситуаций уделено максимум внимания. Фактически машиной управляет полноценный электронный автопилот, который обеспечивает контроль дорожной обстановки, самостоятельно принимает экстренные решения и надежно защищает водителя и пассажиров от возможных последствий ДТП. Благодаря инновациям, ŠKODA SUPERB практична, удобна в управлении, а уровень безопасности авто — высший: пять звезд по результатам краш-тестов Euro NCAP[6].

Комфорт

Комфортность автомобиля — понятие субъективное, однако за рулем или в салоне ŠKODA SUPERB вы чувствуете себя определенно комфортно, если так можно интерпретировать сочетание практичности, удобства и визуально роскошного вида.

Фото: Волга-Раст.

В новом лифтбеке сохранен «классический» дизайн салона, однако использованы более дорогие обивочные материалы, добавлена уютная фоновая (интерьерная) подсветка на дверях и передней панели, которую можно регулировать по яркости и цветовой гамме. Можно также подобрать под себя цвет приборной панели и дисплея ЭБУ.

- В машине предусмотрен большой стеклянный люк с электроприводом, который окажется очень кстати при длительном путешествии и выезде на природу всей семьей. Специальное теплопоглощающее стекло не дает нагреваться пространству салона, обеспечивает хорошую освещенность днем и дополнительную вентиляцию.

- Сиденья имеют ортопедическую конструкцию с подголовниками, вентиляцию и электрорегулировку положения, подогрев для холодной погоды. Водительское кресло дополнительно имеет встроенную память (запоминаемое положение) и опцию массажа спины и шеи. Пространство для пассажиров второго ряда — более, чем достаточное, чтобы вытянуть ноги даже при большом росте, есть подсветка ног.

- Водительское место, кроме многофункционального кресла, оборудовано 10.25`-цифровой приборной панелью высокого разрешения, информативные опции которой каждый водитель настраивает под себя (можно выводить показания тахометра, навигационные карты, режимы движения, состояние основных систем автомобиля и т.п.).

- Настройка и управление панелью приборов, медиа-системой, навигацией и голосовым управлением выполняется клавишами на мультифункциональном руле. Рулевая колонка регулируется в двух направлениях, можно также отрегулировать усилие на руле в зависимости от манеры вождения, скорости и режима езды. Руль обогревается, имеет встроенную вибросигнализацию для реагирования на опции ЭБУ, обшит натуральной кожей.

- Новая информационно-развлекательная система с центральным дисплеем (приборная панель, центральный дисплей, площадка для зарядки телефона Phone Box[7] + мощная стереосистема Canton[8] на 600 Вт) снабжена опцией SmartLink[9] для синхронизации мобильных устройств. Через смартфон вы можете устойчиво передавать бортовому компьютеру онлайн-данные о погоде, дорожной обстановке и пробках, управлять мультимедийной навигационной системой COLUMBUS[10], управлять просмотром фильмов, прослушиванием музыки.

В салоне также предусмотрены кнопка бесключевого доступа KESSY[11] для управления всеми дверьми, запуском двигателя и системой защиты от взлома, электропривод пятой (задней) двери с управлением из салона и регулируемой высотой открывания, розетки и USB[12]-разъемы для зарядки и подключения мобильных устройств. Кроме того, бортовая система машины запоминает настройки отрегулированного водительского кресла, боковых зеркал, приборной панели и прочих рабочих режимов для трех водителей (три ключа).

Фото: Волга-Раст.

Во всех представленных в России комплектациях лифтбека ŠKODA SUPERB (Active[13], Ambition[14], Style[15]) водителю и пассажирам будет комфортно в звуконепроницаемом и оснащенном всеми необходимыми устройствами салоне. Поездка на большое расстояние не будет трудной, и даже дети в такой обстановке не будут утомляться.

Фирменный Simply Clever[16] (Просто гениально!)

Ничто так не раздражает в дороге, как непродуманные и неучтенные мелочи, создающие проблемы и дискомфорт. Однако конструкторы ŠKODA давно решили эту проблему с помощью пакета «фирменных» решений, которые делают любую поездку на машине комфортной и удобной. Благодаря этим решениям у водителя и пассажиров все необходимое всегда под руками, находится на своих местах, не теряется, не мешает, не ломается и не захламляет салон авто.

Из полезных опций Simply Clever[16] во всех комплектациях ŠKODA SUPERB представлены:

- вещевые подсвечиваемые отделения-ниши JUMBO BOX[17] под подлокотником и вещевой ящик под передним пассажирским сиденьем (охлаждается, имеет подсветку);

- вещевые карманы для мелочей, желтых аварийных жилетов, канцтоваров, и гнезда для бутылок с водой в дверных нишах машины;

Фото: Волга-Раст.

- отделения для оригинальных зонтов в торцах передних дверей;

- сумки-чехлы для перевозки лыж с длиной до 195 см в салоне авто;

- складной фаркоп для крепления прицепа (расчетная нагрузка до 2200 кг).

Кроме того, производитель предлагает купить отдельные фирменные аксессуары, которые могут оказаться полезными в различных ситуациях — держатели и аэробоксы для перевозки лыж на крыше авто, мягкие текстильные коврики в салон Prestige[18], спортивные накладки на педали управления, оригинальные тканевые чехлы для хранения шин и колес, защитные колпаки на колесные болты, колпачки на вентили и болты-секретки для колес.

И «бонусом» - вместительный багажник объемом 584 литра, который за счет снятых задних сидений и вертикальных перегородок можно быстро увеличить до 1719 литров. К багажнику прилагаются эластичные багажные сетки для удержания любых грузов и поддон с высокими бортами.

Как видите, даже будучи автомобилем представительского класса, рассчитанным на элитные условия эксплуатации, ŠKODA SUPERB -универсален, многофункционален, легко приспосабливается к любым дорожным и климатическим условиям, максимально безопасен и удобен в управлении, вместителен и комфортен для кратких поездок и многодневных путешествий. Каждый владелец такого лифтбека найдет в нем свои преимущества и возможности для себя.

В августе выгода на покупку а/м составит 300.000 рублей + подарок: ТО1, комплект зимних шин, коврики (салон+багажник) и брызговики. Узнать подробности действующих акций, а также записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на нашем сайте.

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[1]MQB - (нем. Modularer Querbaukasten, сокращённо MQB, транслитерация МКьюБ) одна из платформ концерна Volkswagen

[2] TSI - (англ. Turbo Stratified Injection, сокращенно TSI, транслитерация ТСАй) бензиновые силовые агрегаты с непосредственным (прямым) впрыском топлива и турбонаддувом

[3] DCG - (англ. Direct-Shift Gearbox, сокращенно DCG, транслитерация ДСДжи), полуавтоматическая коробка передач

[4] DCC - (англ.) ДСС

[5] GPS - (англ.) ДжиПС

[6] Euro NCAP - (англ. The European New Car Assessment Programme, сокращенно Euro NCAP, рус. Евро НСАП) Европейская программа оценки новых автомобилей

[7] Phone Box - (англ.) Фон Бокс

[8] Canton - (англ.) Кантон

[9] SmartLink - (англ.) Смартлинк

[10] Columbus - (англ.) Коламбус

[11] KESSY - (англ.) Кесси

[12] USB - (англ.) ЮСБ

[13] Active - (англ.) Эктив

[14] Ambition - (англ.) Амбишн

[15] Style - (англ.) Стайл

[16] Simply Clever - (англ.) Симпли Клевер

[17] JUMBO BOX - (англ.) Джамбо Бокс

[18] Prestige - (англ.) Престиж

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