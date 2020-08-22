Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 августа: плюс 85 заболевших и еще одна смерть

Число коронавирусных пациентов уменьшается, но не так стремительно, как хотелось бы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Удивительная вещь: несмотря на то, что в августе в Волгоградской области сняли почти все ограничения по коронавирусу, и люди свободно перемещаются не только по региону, но и по всей стране, число новых случаев COVID-19 у нас уменьшилось. Еще месяц назад ежедневно фиксировали почти сотню новых заболевших, сегодня, 22 августа, их всего 85 (21 августа - 82 случаев, 20 августа – 84). Такие данные «КП-Волгоград» сообщали в ИЦК. Правда, пока наш регион все еще остается в «двадцатке» самых опасных (на 18-м месте) – где темпы распространения коронавируса еще очень велики. К тому же ежедневно от COVID-19 у нас умирают люди. К 22 августа зарегистрирован еще один смертельный случай. Итого в области скончались от коронавируса уже 84 человека. Мы собрали последние данные о распространении коронавируса в Волгограде и области к 22 августа 2020 года.

Пятый месяц в Волгоградской области бушует пандемия коронавируса. За это время в регионе уже заболели 11 тысяч 190 человек (в том числе 85, которым подтвердили диагноз за последние сутки). Больше всего заболевших регистрируют в Волгограде, где вирус уже вышел на улицы города и практически невозможно отследить источники заражения. А вот в области COVID-19 заметно пошел на спад.

В целом по России статистика коронавируса стала тоже не такой пугающей, как весной. Так, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 4921 новый случай COVID-19. У четверти из новых пациентов болезнь протекает в бессимптомной форме. Умирать от нового вируса тоже стали меньше: за сутки к 22 августа подтвердили смерть от COVID-19 у 121 пациента в России. Один из них, напомним, из Волгоградской области.

Радуют и успехи наших медиков: все больше пациентов успешно выздоравливают после коронавируса. Только за минувшие сутки волгоградские госпитали покинули 137 пациентов, которые успешно вылечились от COVID-19.