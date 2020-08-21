«9 лямов до свидания»: скандальный пранкер разбил в Волгограде свою новую иномарку

На новенькой БМВ блогер успел покататься всего один день. И разбил. Вдребезги. Фото с личной странички героя публикации.

Скандально известный в Волгограде и за его пределами пранкер по имени Альфредо Аудиторе вновь «отличился». На этот раз он «пустил на ветер» не 200 тысяч рублей, как во время акции перед Рождеством, когда он разбрасывал деньги в толпу перед ТРК «Мармелад», а гораздо больше – 9 миллионов. Ровно столько стоила его новенькая элитная БМВ. Он ее разбил. В хлам.

ДТП произошло сегодня, 20 августа, на Астраханском мосту в Волгограде.

«Называется, докрутился, допонтовался…» - самокритично оценивает свое вождение пранкер, расхаживая по дороге вокруг разбитой вдребезги машины.

Но при этом на его лице ни капли грусти.

«Так забавно получилось: только вчера я забрал машину после тюнинга и сегодня вот так вмазался. Ну чего расстраиваться, значит, судьба такая», - с улыбкой на лице рассказывает Альфредо в своем инстаграме.

Восстановить иномарку действительно будет весьма проблематично: капот смят, бампер отвалился. Благо еще никто не пострадал. Как признается водитель, он повернул на мост на большой скорости, от чего иномарку закрутило и она врезалась в бордюр, от удара машину развернуло на дороге.

«Мы целы: я только плечо немного ранил, у девушки только на личике царапины», - успокаивает Альфредо своих подписчиков, которых у него, к слову, уже 5,5 миллионов.

Спасли парочку сработавшие подушки безопасности.

Пока к пострадавшим ехал наряд ГИБДД, пранкер не скучал, а устроил фотосессию со своими поклонницами. Да, прямо на месте ДТП и на фоне разбитой БМВ.

Только вот волгоградцам, которые в этот момент ехали по Астраханскому мосту, было не до смеха: пробка из-за лихачества блогера растянулась на пару километров.

Напомним, что Альфредо – не просто успешный блогер. Его отец – известный человек, он является представителем Главы Чеченской республики в Волгоградской области. Зовут его Тамерлан Носаев.