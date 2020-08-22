Ротор – Сочи 22 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура Российской премьер-лиги

Полузащитник "Ротора" Евгений Песегов сыграет против своего бывшего клуба. Фото: СК "Ротор".

Субботнюю программу 4-го тура Российской премьер-лиги завершит игра на «Волгоград Арене». «Ротор» примет «Сочи».

Статистика личных встреч Ротор – Сочи 22 августа

Команды между собой провели ранее только 2 матча. И оба прошли в сезоне-2018/2019 Футбольной национальной лиги. В 4-м туре «Ротор» и «Сочи» в Волгограде сыграли вничью со счетом 1:1. 14 ноября 2018 года команды играли уже на «Фиште» в Сочи. И тогда сильнее были черноморские футболисты – 4:2.

Прогноз букмекеров на матч Ротор – Сочи 22 августа

«Сочи» – фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Ротор – Сочи 22 августа 2020: «Сочи» одержит победу.

Составы команд на матч Ротор – Сочи 22 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Ротор – Сочи 22 августа 2020

Матч Ротор – Сочи 22 августа 2020 года начнется в 21:00 по волгоградскому времени (20:00 по московскому).

Где смотреть матч Ротор – Сочи 22 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ротор – Сочи можно будет посмотреть с 21:00 по волгоградскому времени (20.00 по московскому) на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Ротор – Сочи 22 августа 2020

Трансляция матча Ротор – Сочи 22 августа 2020 начнется в 20:55 по волгоградскому времени (19:55 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».

Ротор – Сочи 22 августа 2020 года: онлайн трансляция.