В городе Котельниково найден сенсационный документ

Фото: ЕвроХим.

В своем обращении к муниципальным властям в 2013 году Ю.В. Бондарев просил содействия в присвоении Котельниково почетного звания «Город воинской славы».

«Город Котельниково хорошо известен как один из видных ориентиров Сталинградской битвы, вошел в историю войны ожесточенными боями, в которых участвовал и я», - написал Юрий Васильевич в своем письме к главе администрации Котельниковского городского поселения.

В составе 2-й Гвардейской армии маршала Малиновского Ю.В. Бондарев и его однополчане остановили танковую громаду фашистов, не дав им прорваться на выручку блокированной под Сталинградом армии захватчиков. Мужество и отвага наших солдат в Котельниковской операции стали залогом победы в Сталинградском сражении, коренным образом, изменившим ход Великой Отечественной войны. Эти события позднее писатель Бондарев описал в романе «Горячий снег», вошедшем в число лучших произведений советской литературы.

Находка этого документа – судьбоносное событие для города. Ведь администрация Котельниковского района при содействии предприятия-инвестора «ЕвроХим-ВолгаКалия» с 2019 года реализует в Котельниково масштабный проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». Самая важная часть проекта – изучение и передача в поколениях памяти о подвигах старших поколений, стяжавших Котельниково славу Земли Героев.

Тему незаслуженно забытых героев-котельниковцев неоднократно поднималась в федеральных выпусках «Комсомольской правды» https://m.kp.ru/daily/217171/4273035/ . Наиболее активные и инициативные жители объединились в инициативную группу, которая выдвинула инициативу присвоения Котельниково почетного звания «Город воинской славы».

Найденное письмо еще более укрепило котельниковцев в их стремлении отдать должное героям прошлых лет, восстановить историческую справедливость и внести участников Котельниковской операции в пантеон славы лучших сынов Отечества.