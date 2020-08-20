Simply Clever решения SKODA для перевозки багажа в путешествиях

Фото: Волга-Раст.

Кроме того, для всего модельного ряда доступен широкий ассортимент практичных аксессуаров – например, для перевозки велосипедов, спортивного инвентаря и других крупногабаритных предметов. В каталоге оригинальных аксессуаров можно найти боксы и крепления на крышу, а также держатели для велосипедов и лыжного снаряжения.

Из-за пандемии многие семьи проводят летний отпуск в России, не выезжая за границу. В этих условиях многим будет интересно узнать про широкий набор Simply Clever решений ŠKODA для перевозки багажа, разработанный для самых разных задач. Все, что не помещается в багажник – будь то велосипеды, спортивный инвентарь, палатка или оборудование для барбекю – можно закрепить на крыше или положить в специальный бокс. Высококачественные и надежные системы креплений и боксы на крышу отличаются гибкостью в эксплуатации и значительно увеличивают комфорт в путешествиях. Все оригинальные аксессуары ŠKODA разработаны специально для автомобилей марки и испытаны в реальных условиях – они отвечают самым строгим требованиям по простоте и надежности крепления, удобству использования и безопасности.

Багажники на крышу и боксы для всех моделей ŠKODAŠKODA Багажники на крышу предлагаются для всех без исключения моделей ŠKODA вне зависимости от того, оснащены они рейлингами или нет. Длинные и крупногабаритные грузы, которые не вмещаются в багажное отделение, можно крепить прямо к поперечинам багажника. Когда они не используются, база и поперечины компактно складываются в специальную сумку.

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Легкие в креплении боксы объемом до 400 л позволяют разместить большую часть вещей для отпуска и являются идеальным дополнением к багажнику на крыше. Боксы ŠKODA водонепроницаемы, запираются и доступны в трех цветах: черном, серебристом и белом. Благодаря обтекаемой форме они почти не оказывают негативного влияния на расход топлива, шум в салоне или курсовую устойчивость автомобиля на высокой скорости.

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Держатели для велосипедов и лыжного снаряжения на крыше ŠKODA также предлагает своим клиентам ряд практичных и надежных решений для перевозки спортивного инвентаря. Например, для транспортировки велосипедов доступны специальные держатели на крышу, которое можно установить непосредственно на базовые элементы багажника на крыше или на поперечные опоры, зафиксированные на рейлингах. Такое устройство позволяет перевозить до трех велосипедов. Поклонники зимних видов спорта также оценят держатели для лыжного снаряжения на крышу, доступные для лифтбеков RAPID, OCTAVIA и SUPERB, а также моделей KAROQ и KODIAQ. Держатель предназначен для перевозки 4 пар лыж или 2 сноубордов.

Фото: Волга-Раст.

Советы по загрузке и вождению автомобиля с багажником, боксом на крыше и т.д.

• Базовое правило – размещать более тяжелый багаж как можно ниже, поскольку более высокий центр тяжести негативно влияет на управляемость автомобиля, особенно в крутых поворотах. • Убедитесь, что багаж на крыше надежно закреплен – в противном случае при резком торможении он может слететь, представляя опасность для окружающих. Всегда соблюдайте ограничения по максимальной нагрузке на крышу – для SUPERB она составляет до 100 кг, для всех остальных моделей ŠKODA – 75 кг. • Длинные и тяжелые предметы следует размещать в боксе на крыше в первую очередь и надежно фиксировать. В передней части бокса можно разместить такие вещи, как куртки или спальные мешки – они создадут необходимую подушку для тяжелых грузов. Старайтесь заполнять все оставшиеся зазоры, чтобы багаж не перемещался внутри бокса во время движения. • При движении по многоярусным паркингам учитывайте увеличившуюся высоту автомобиля с установленным на крыше боксом. Модели SUV, такие как KODIAQ и KAROQ, могут легко стать выше двух метров. • После нескольких километров (или как минимум во время первой остановки по пути) проверьте багаж и крепления. При необходимости отрегулируйте их. • При движении с грузом на крыше, помните, что центр тяжести становится выше, а сопротивление воздуху увеличивается – это приводит к изменению характера управляемости и увеличению тормозного пути. • Если багажник на крыше или бокс не используются, их следует демонтировать – это позволит сэкономить топливо.

Посмотреть широкий ассортимент аксессуаров для всего модельного ряда ŠKODA вы можете в дилерском центре «Волга-Раст-Октава» по адресу: г.Волгоград, ул.К.Либкнехта,19а или на нашем сайте.

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