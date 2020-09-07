В погоне за мечтой

Фото: Михаил Сердюков.

Лето – самое подходящее время для путешествий. Мы подготовили для вас гид по самым красивым, загадочным и таинственным местам Волгоградской области, где вы сможете сделать ваши лучшие фотографии, получить яркие впечатления и долгоиграющие воспоминания.

Чёртово Игрище, Ольховский район

Песчаный кратер с обрывистыми склонами и песком неизвестного происхождения разных цветов - более 20 оттенков: оранжевый, красный, розовый... Выглядит это место как пустырь с кроваво-красной землей. Другие его названия Марсианская поляна и Ржавые пески. Из-за необычного вида кратеру приписывают связь с инопланетными цивилизациями и НЛО, хотя цветные пески имеют подтвержденное земное происхождение. Но отчего-то на них ничего не растет, кроме покореженных и изогнутых карликовых берез, которые за забавный вид назвали Пьяной рощей. Чертово игрище представляет прекрасный фон для съемок фильма про инопланетян. Место считается аномальной зоной.

Каменный Брод, Ольховский район

Фото: Михаил Сердюков.

Близ одноименного села в Ольховском районе расположен старинный Каменно-Бродский Свято-Троицкий Белогорский мужской монастырь. Рядом с монастырем есть уникальный памятник природы - Меловые горы высотой до 100 м, а в них – длинные, влажные и темные монастырские пещеры. Считается, что пещеры имеют и природное, и рукотворное происхождение. Предположительное время создания рукотворных ходов - не позднее 18 в. В них расположены кельи, где жили и молились затворники, скрывавшиеся от людей. На стенах прямо в известняке вырезаны лики святых. Еще одна достопримечательность этих мест - аллея из древних вековых дубов в несколько обхватов.

Выйдя на свет божий из темноты таинственных, холодных монастырских пещер и обнявшись с вековыми дубами, почти каждый современный путешественник берется за смартфон и делится впечатлениями с друзьями – звонит им или отправляет фото в соцсетях. Если у вас SIM-карта МегаФона, это вам 100% сделать удастся. Мы проверяли – интернет этого оператора доступен в самых отдаленных районах области.

Волжская Швейцария, Камышинский район

Фото: Андрей Мирейко.

Ландшафтный памятник природы Щербаковская балка известен под названием Волжская Швейцария. Здешние пейзажи напоминают предгорья Швейцарских Альп с их волшебной красотой и атмосферой свободы. Уникальность природного комплекса в богатой растительности и разнообразии ландшафтов. Здесь соседствуют березовые рощи, типичные для средней полосы России, и скалистые обрывы с небольшие водопадами из множества прозрачных ручейков, характерные для Северного Кавказа. Влажный воздух и богатые пейзажи в балке создают сильный контраст с сухой и жаркой степью Волгоградской области.

Святилище Огнепоклонников, Иловлинский район

Фото: Михаил Сердюков.

Место Силы, Древнее Капище, расположенное рядом со ст. Трехостровская. Это обширный курган, идеально ровное кольцо диаметром примерно 150 метров, которое видно даже из космоса. По версии археологов, это святилище индоиранских огнепоклонников, появившееся здесь еще до новой эры. Внешне это искусственный холм высотой 3 метра, окруженный рвом шириной 30 метров, который, вероятно, был заполнен водой. Само святилище представляло собой огромную печь. По мнению ученых, это объект древней и высокоразвитой цивилизации. Неподалеку от святилища находится загадочная аномальная Румын-гора – самая высокая точка Задонья. В этом месте можно записать прекрасное видео вашей компании и тоже поделиться им с друзьями.

Медведицкая гряда, Жирновский район

Архипелаг из гор и холмов высотой от 200 до 400 м считается аномальной зоной. Уже в древности эти места считались проклятыми, здесь якобы обитали необычные создания. Сейчас, по рассказам путешественников, здесь «сходят с ума» часы и компасы, встречаются странные выжженные места и таинственные тоннели, уходящие глубоко в землю, а если повезет, можно увидеть НЛО. Искателям острых ощущений будет интересно остановиться здесь с палаткой, чтобы наблюдать необычные явления собственными глазами. В ожидании прилета инопланетян можно послушать музыку в палатке или посмотреть кино онлайн: романтика!

Яйца динозавров, Котовский район

Необычные сферические каменные образования, напоминающие по форме огромные яйца, были найдены в 2010 г. Но это не яйца, т.к. самые крупные яйца рептилий, найденные в разное время, не превышают в диаметре 30 см, а диаметр этих эллипсоидов около 1 метра. Возможно, это каменные раковины морских головоногих аммонитов, живших около 300 млн лет назад в океане Тетис. Еще одна версия – что это железная руда, которая по каким-то причинам образовала шары. Всего шаров 14, они лежат на боку либо частично выступают из земли. Не исключено, что под землей есть и другие аналогичные окаменелости.

Столбичи, Камышинский район

Фото: Михаил Сердюков.

Каменный дворец, город над водой. Это уникальное явление природы, не свойственное волжским просторам, поражает своей грандиозностью. Десять гигантских столбов высотой около 100 метров. Самый лучший вид на них открывается с воды. Лодку можно взять в аренду у местных жителей. И что важно, связь и интернет продолжат одинаково хорошо работать как на суше, так и на воде.

Александровский Грабен, Дубовский район

Фото: Екатерина Симохина.

Уникальный геологический объект – разрыв тектонической плиты площадью 16 га. Здесь в условиях перехода в Прикаспийскую низменность слои земных пород «проваливались» на 200 метров. Начался этот процесс 30 млн лет назад, а закончился всего несколько сотен лет назад. Таким образом, в обрывах Александровского грабена мы можем наблюдать геологическую историю всего Нижнего Поволжья за последние 40-45 млн лет! Земные породы образуют слои разных оттенков: светлые - самые древние, а те, что темнее - более современные. Кстати, в них могут попасться останки древних животных и зубы акул.

Как видите, чтобы интересно и ярко путешествовать необязательно уезжать далеко от дома. В нашем регионе немало достопримечательностей, которые подарят незабываемые впечатления. А чтобы они остались не только в вашей памяти, но и памяти гаджетов и соцсетей – правильно выбирайте оператора и тариф на мобильную связь. Желаем вам приятных путешествий!