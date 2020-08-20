«Ротор» – «Сочи» 22 августа 2020 года: прогноз на матч 4-го тура РПЛ

Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

Прогноз на матч «Ротор» – «Сочи» 22 августа 2020 года – 1:2.

Поздним вечером субботы на «Волгоград Арене» местный «Ротор» примет «Сочи». Сине-голубые проведут второй домашний матч в сезоне, а у черноморцев до выезда на берега Волги были 2 встречи в родных стенах.

Матч 4-го тура Российской премьер-лиги начнется в 20.00 по московскому времени (21.00 по волгоградскому). Хозяева пока располагают 1 набранным очком. Единственная ничья была добыта в Москве в игре с «Динамо», счет 0:0. Матч вселял оптимизм в болельщиков сине-голубых. Однако в минувшую среду пришло разочарование. «Ротор» в Грозном по всем статьям уступил «Ахмату», 1:3. Силы у волгоградцев не железные – начинает сказываться отсутствие ротации состава из-за короткой скамейки запасных. В предстоящей игре у главного тренера сине-голубых будет еще потеря в лице Седрика Гогуа. Иваурийский защитник дисквалифицирован из-за удаления в матче с «Ахматом». Зато волгоградский клуб пополнился игроком атаки. «Ротор» арендовал Александра Саплинова у «Ростова». «Сочи» выдает запоминающиеся матчи на старте сезона. Скандальная игра со «Спартаком» и итоговые цифры 2:2 на табло, нескучный мир с «Химками» со счетом 1:1 и вырванная победа над «Рубином», 3:2. В итоге у команды Владимира Федотова после трех игр 1 выигрыш, 2 ничейных результата и россыпь мячей. Сочинцы забили 6 голов, а пропустили 5.

У «Ротора» и «Сочи» не богатая история противостояний – всего 2 дуэли. Не берем в расчет игры волгоградцев с другим одноименным клубом из города-курорта. Нынешний «Сочи» образован в 2018 году после переезда петербуржского «Динамо» на юг. В сезоне Футбольной национальной лиги 2018/2019 годов ФК «Сочи» добился домашней победы над сине-голубыми со счетом 4:2. В Волгограде противостояние сильнейшего не выявило, ничья 1:1.

Букмекеры в игре 4-го тура РПЛ фаворитами, но не явными, выделяют футболистов «Сочи». Команда пока не проигрывала в новом сезоне, имеет достаточную обойму игроков и располагается в середине турнирной таблицы.

Коэффициент на победу «Сочи» равен 2,35. На ничью коэффициент составляет 3.2. Почти такой же показатель - 3.4 – на возможный успех «Ротора».

Может получиться достаточно результативная игра. А шансы победить все-таки предпочтительней у гостей. Они более сыгранные, чем сине-голубые. Только напряженный график туров РПЛ может внести свои коррективы, приведя к неожиданному итогу дуэли «Ротора» и «Сочи».