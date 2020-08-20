Политолог Фетисов о высказывании Артемия Лебедева: пора задуматься о запрете подобным лицам посещать города-герои

Лебедеву даже устраивали экскурсию внутрь Родины-матери. Вид из головы - единственное, что его впечатлило. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Многие волгоградцы возмутились высказыванием блогера и дизайнера Алексея Лебедева о «Родине-матери». Напомним, накануне синеволосый гражданин решил поймать хайп, обозвав известную на весь мир статую, символ Победы в Великой Отечественной войне «уродской хренью». Своего он добился – о дизайнере написали большинство СМИ страны, его имя упоминалось миллионы раз. А самым популярным запросом в поисковике стало «Артемий Лебедев: кто это такой». Пока все обсуждали сомнительные достижения самого дизайнера, некоторые жители нашей страны пошли дальше: решили, что за такие слова надо наказывать. К ответу Лебедева собираются призвать депутаты от КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, военно-историческое общество. А политолог Дмитрий Фетисов даже предложил запретить въезд Артемию Лебедеву в Волгоград и другие города герои. Впрочем, идея эта не новая. Как оказалось, у Лебедева традиция – раз в 10 лет оскорблять Волгоград. И непременно в юбилейный год Победы.

В год 65-летия Великой Победы – в 2010 году – Артемию Лебедеву уже предлагали запретить въезд в Волгоград. 10 лет назад дизайнер говорил о том, культы православия и Дня Победы – худшее, что может быть. «Священный трепет, придыхание, особая лексика, слова о памяти, приторная забота о ветеранах – все это вызывает приступы рвоты». Это цитата Лебедева, у которого выстрелить крепким словом, не задумываясь о морали, в порядке вещей.

Тогда письмо с предложением запретить въезд дизайнеру подписал даже депутат волгоградской гордумы Сергей Коновалов. Лебедев, конечно, нашелся, что ответить. И вспомнил про свои конституционные права о свободе перемещения по территории Российской Федерации. Конечно же, согласно Конституции страны люди с любым мнением могут свободно ездить, куда им хочется. Сегодня Дмитрий Фетисов снова заявил, что на законодательном уровне необходимо что-то предпринять для ограничения таких людей.

«И может теперь пора всерьез задуматься о запрете подобным лицам посещать города-герои и города воинской славы? Заодно и дискуссия о развитии федерализации получит новый виток. Жаль, что Конституция не позволяет лишать подобных «татьянычей» гражданства», - написал политолог в своем телеграм-канале «Фетисов. Мнение».

А 20 августа на заседании Областной Думы волгоградские парламентарии собираются подготовить совместное заявление по поводу оскорбительных слов дизайнера в адрес «Родины-матери». Такую инициативу предложил доктор исторических наук, депутат облдумы от КПРФ Алексей Буров.