Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 августа: 11 тысяч заболевших и 82 жертвы

Каждый день в регионе около сотни новых заболевших ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградская область хотя и остается на 17-м месте в стране по приросту заболевших коронавирусом, количество новых подтвержденных случаев после небольшого всплеска снизилось. На сегодня в регионе плюс 84 заразившихся ковидом. При этом общее число инфицированных с марта перевалило за 11 тысяч человек – к 20 августа в Волгограде и области зафиксировано 11 023 ковид-положительных. Растет и число жертв коронавируса. На сегодня подтвердили официально еще две смерти. Итого умерли уже 82 жителя региона с подтвержденным ковидом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 20 августа 2020 года.

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В целом по стране уже 942 тысячи заболевших коронавирусом, 16 тысяч умерших и 755 выздоровевших. В Волгоградской области смертность невелика, но процент вылечившихся гораздо ниже. Облздрав объясняет это тем, что растет число пациентов, у которых ковид протекает с осложнениями. По данным ИЦК, за последние сутки выписали с больничного сразу 192 волгоградца. Всего же одолели коварную инфекцию 7343 человека по данным федерального центра, 7332 - по данным регионального оперштаба.

При этом занятых больничных коек меньше не становится. В больницах на сегодня почти 2.5 тысячи волгоградцев с ковидом и пневмонией - 2430 взрослых и 60 детей. По данным оперштаба, еще 1538 человек лечатся на дому.

Тем временем, с 1 сентября в Волгоградской области открывают школы и детсады. Но карантинные ограничения вновь продлили на неопределенный срок, а с 25 августа водителей будут штрафовать за пассажиров без масок. И в целом следить за соблюдением масочного режима обещают строже.