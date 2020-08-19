Шесть тысяч по минимуму: Волгоградстат подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020-м

Родители, готовьте кошельки, школа нынче дорогое удовольствие. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С этим коронавирусом волгоградские родители все лето метались в сомнениях: «Надо ли покупать ребенку школьную форму или пижамы для дистанционки будет достаточно?». Вчера, 18 августа глава Волгоградской области объявил вердикт: 1 сентября дети сядут за парты, но общешкольных торжественных линеек не будет. И побежали взрослые по магазинам в поисках костюмов, спортивной формы и портфелей. Времени немного, и надо ничего не забыть. Чтобы вы ориентировочно понимали, сколько надо денег на обмундирование школьника, Волгоградстат подсчитал стоимость «школьного набора». Правда, сразу отметим, что статистики брали все самое дешевое и по минимуму. Так что это сумма, от которой родителям придется оттолкнуться.

НА ОДЕЖДУ МИНИМУМ – 3500 РУБЛЕЙ

Интересно, что «школьный набор» для сыночков и для дочек родителям обойдется примерно одинаково – почти 3,5 тысячи рублей. Что сюда включили?

Набор одежды для мальчиков:

- брюки – 1142,28 рублей

- рубашка – 735,85 рублей

- носки – 71,19 рублей

ботинки – 1509,06 рублей.

Итого - 3458,38 рублей.

Для сравнения, в среднем по России эта сумма выходит в 4436,26 рублей, в Южном федеральном округе - 4036,78 рублей. Так что в Волгоградской области еще очень доступные цены.

Набор одежды для девочек:

- юбка – 1006,86 рублей

- блузка – 1085,64 рублей

- детские колготки – 221,14 рублей

- туфли – 1139,86 рублей.

Итого родителям девчонок придется потратить – 3453,5 рублей. В среднем по России такой набор школьницы стоит 3886,23 рублей, в ЮФО – 3631,05 рублей.

Инфографика Волгоградстата.

ЕЩЕ "ДВУШКА" НА РЮКЗАК

Еще один главный атрибут школьника – портфель со всей необходимой канцелярией. На это, по подсчетам Волгоградстата, у вас уйдет еще минимум 2255 рублей.

Во сколько обойдется портфель?

- шариковые авторучки, 2 штуки – 29,78 рублей

- альбом для рисования – 70,84 рублей

- чернографитные карандаши, 2 штуки – 34,12 рублей

- набор фломастеров – 125,92 рублей

- тетради, 10 штук – 77,5 рублей

- учебник, учебное пособие, дидактический материал – 486,76 рублей

Ну и сам ранец или рюкзак – 1430,89 рублей.

Итого - 2255,81 рублей.

Для сравнения Волгоградстат приводит данные по России, где средняя стоимость портфеля составляет 2797,86 рублей, и по ЮФО - 2608,18 рублей.

В целом, волгоградским родителям понадобится шесть тысяч минимум, чтобы отправить ребенка в школу. Если точнее - минимальный школьный набор для мальчиков обойдется в 5714,19 рублей, для девочек – 5709,31 рублей.

Конечно, этим «статистическим набором» школьники не обойдутся, ведь еще понадобятся, как минимум спортивная форма и кроссовки, а также переобувка и еще многое-многое по мелочи. Даже в школьный набор который подсчитала «Комсомолка» включили далеко не все расходы, а стоимость уже больше, чем у статистиков, в пять раз. В общем, родители, готовьте кошельки.