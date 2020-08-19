Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 19 августа: плюс 87 инфицированных

Напомним, что оперативный штаб Волгоградской области убедительно просит жителей при первых признаках болезни обращаться к врачам.

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией среди жителей Волгоградской области ежедневно растет. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, 19 августа 2020 года диагноз «ковид» поставили еще 87 волгоградцам. Всего в регионе 10939 подтвержденных случаев заражения. Из них 80 летальных исходов.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Более семи тысяч заболевших удалось полностью вылечить. 19 августа домой отправились еще 154 человека. В больницах на лечении остаются около двух тысяч пациентов. Им оказывают современную медицинскую помощь. Более полторы тысячи волгоградцев, которые переносят коронавиурс в легкой форме или вообще без симптомов, лечатся на дому.

Напомним, что оперативный штаб Волгоградской области убедительно просит жителей при первых признаках болезни обращаться к врачам. Промедление в случае инфицирования может вызвать серьезные осложнения.