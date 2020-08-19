ВолгГМУ - 85! Университет вступает в новую эпоху

Главный корпус Волгоградского государственного медицинского университета на площади Павших борцов, дом 1. Фото: архив ВолгГМУ.

17 августа 1935 года состоялось историческое событие: по ходатайству рабочих завода «Красный Октябрь» Постановлением Совнаркома СССР № 1818 был создан Сталинградский медицинский институт.

С начала учебного 1935/36 года вуз включился в работу по подготовке дефицитных врачебных кадров для системы здравоохранения нашей, тогда еще советской, страны на единственном - лечебном - факультете. ВолгГМУ прошел путь от провинциального института до университета, известного в нашей стране и далеко за ее пределами.

История развития: начало

Во время Великой Отечественной войны вуз продолжал выполнять задачу по подготовке врачей вплоть до начала Сталинградской битвы. Но, не успев эвакуироваться, был полностью разрушен. Студенты и сотрудники работали в эвакогоспиталях, приближая Великую Победу в борьбе за жизнь каждого раненого. Разрушенный институт поднимали из пепла всей страной, благодаря чему он быстро восстановился и продолжил свое развитие.

Разрушенный во время Великой Отечественной войны главный корпус Сталинградского медицинского института, 1943 год. Фото: архив ВолгГМУ.

Активное развитие вуз начал с 1961 года, когда «прописался» по новому адресу - в здании бывшей высшей партийной школы на площади Павших Борцов, дом 1, где сегодня располагается главный корпус университета. В этот год был открыт второй факультет - стоматологический. После чего институт стал востребованным зарубежными студентами. И уже в 1962-м в вуз для обучения устремились иностранцы.

В 60-е годы прошлого века были созданы деканат по работе с зарубежными студентами, педиатрический факультет и два подготовительных отделения: одно - для иностранных слушателей, другое - для российских.

Затем с разницей в десятилетие были открыты факультет усовершенствования врачей и факультет послевузовского профессионального образования, которые с этого года слиты в новое структурное подразделение университета - институт непрерывного медицинского и фармацевтического образования.

В 1985 году вуз награжден орденом Трудового Красного знамени.

На рубеже веков

В 90-е годы в стране начались большие перемены, и вуз, как бы это удивительно ни звучало, начал стремительный рост. Были созданы вузовские НИИ фармакологии и Республиканский научно-практический центр по акупунктуре в акушерстве и гинекологии, образованы Студенческий совет и научное общество молодых ученых и студентов, профориентационный клуб старшеклассников «Юный медик» и медицинский колледж, открыты фармацевтический факультет и Стоматологическая поликлиника. В начале 90-х, в 1993 году, Волгоградский медицинский институт получил статус академии.

Изменение статуса вуза – СГМИ–ВГМИ–ВМА–ВолгГМУ. Фото: архив ВолгГМУ.

В первом десятилетии 2000-х открываются факультет социальной работы и клинической психологии и Центр довузовского образования, две собственные клиники ВолгГМУ: многопрофильная Клиника № 1 и Клиника семейной медицины; Межкафедральный фантомный центр освоения практических навыков на стоматологическом факультете и Центр трудоустройства выпускников ВолгГМУ.В XXI век вуз вступил уверенно. И уже в 2001 году был создан медико-биологический факультет. А после новогодних праздников 2003-го, 8 января, Волгоградская медакадемия повышает свой статус и становится университетом.

ХХI век ускоряет темп развития

После 2010 года вуз наращивает темп развития. Лицензированы новые направления подготовки: «Медико-профилактическое дело», «Менеджмент» (профиль - управление в здравоохранении), «Биология» (профили: генетика и биохимия), «Биотехнические системы и технологии», «Педагогическое образование» (профиль - биология), «Социальная работа». Появляется филиал в Ставропольском крае.

Создаются обучающие симуляционные центры: по сердечно-сосудистой хирургии; по акушерству, гинекологии и перинатологии; по эндоскопической хирургии и внутрипросветной эндоскопии. Открываются Межкафедральные центры отработки практических навыков на фармацевтическом и лечебном факультетах, а также ряд аккредитационно-симуляционных центров по медицинским специальностям.

Плавательный бассейн ФОК «Волгомед». Волгоград, ул. КИМ, 18. Фото: архив ВолгГМУ.

Завершены две большие стройки: вузовский физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед» с плавательным бассейном и спортзалами и Научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством.

Открывается Центр молодежного инновационного творчества «Биомедицина» и студенческое коворкинг-пространство «LOFT». Успешную реализацию получает профориентационный проект для школьников, который в 2019 году выливается в создание нового подразделения вуза, - «Предуниверсарий ВолгГМУ».

Славен успехами и достижениями

Сегодня Волгоградский медицинский университет - один из старейших вузов в нашем регионе и на Юге России, в различных рейтингах входит в топ-100 высших учебных заведений России, по исследованиям социального навигатора МИА «Россия сегодня» - один из самых востребованных профильных медицинских вузов.

Волгоградский медуниверситет известен и научными школами, разработками и изобретениями ученых. Многие из них имеют мировое признание. Ряд изобретений в свои времена был прорывным. Среди таких разработок принципиально новый, нейрофизиологический подход к проблеме пересадки органов, созданы прибор для слежения за функциональным состоянием сердца летчиков в полете и в условиях стресса, высокозащищенная аппаратура для передачи и приема ЭКГ по каналам обычной телефонной связи на большие расстояния, телеметрическая система «Ковыль», ставшая первым шагом на пути к телемедицине. Есть изобретения ученых ВолгГМУ советского периода и по методам исследования глаза, диагностическим аппаратам и оперативным вмешательствам на глазах.

Здание Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ. Волгоград, ул. Новороссийская, 39. Фото: архив ВолгГМУ.

Известна во всем мире и фармакологическая научная школа ВолгГМУ. Ученые университета внесли весомый вклад в создание целого ряда известных отечественных лекарственных средств, многие из них уже используются в медицине. Это препараты для лечения кардиологических заболеваний, повышающие выносливость организма, анальгетики, противодиабетические, ноотропные (улучшающие память) и антиагрегантные (снижающие образование тромбов) средства.

В последние годы учеными ВолгГМУ ведется создание экзоскелетов. Среди таких разработок первая в России система пассивного экзоскелета верхних конечностей ЭКЗАР-34, отмеченный дипломом «100 лучших изобретений России» экзоскелет нижней челюсти, а также роботизированный экзоскелет хирургический REX-S, который облегчает труд людей, подвергающихся статической нагрузке.

Сегодня команда разработчиков экзоскелетов из ВолгГМУ продолжает совершенствовать уже созданные варианты аппаратов, а также работает над созданием новой версии экзоскелета и других изобретений и ноу-хау.

Это лишь малая часть достижений, которыми гордится университет. На большинстве кафедр вуза, особенно старейших, есть свои копилки изобретений и ноу-хау, которые будут пополняться еще не одно десятилетие.

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Ирина КАЗИМИРОВА.

На правах рекламы.