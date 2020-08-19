Ахмат - Ротор 19 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Российской премьер-лиги

Фото: Российская премьер-лига

В 3-м туре Российской премьер-лиги в Грозном местный «Ахмат» примет волгоградский «Ротор». Для команды из Чечни это будет первый домашний матч в сезоне. Волгоградцы второй раз кряду проведут выездную игру.

Статистика личных встреч Ахмат – Ротор 19 августа

«Ахмат» и «Ротор» ранее встречались только 2 раза. Было это в 2004 году в двухматчевом противостоянии Кубка России. Команды сошлись на стадии 1/4 финала. В Волгограде победили хозяева со счетом 2:0. Ответная встреча завершилась крупным успехом клуба из Грозного, который тогда именовался «Тереком», счет 3:0.

Прогноз букмекеров на матч Ахмат – Ротор 19 августа

«Ахмат» – фаворит предстоящего матча.

Прогноз на матч Ахмат – Ротор 19 августа 2020: команды сыграют вничью.

Составы команд на матч Ахмат – Ротор 19 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта матча.

Время начала матча Ахмат – Ротор 19 августа 2020

Матч Ахмат – Ротор 19 августа 2020 года начнется в 18:00 по московскому времени (19:00 по волгоградскому).

Где смотреть матч Ахмат – Ротор 19 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ахмат – Ротор можно будет посмотреть с 18:00 по московскому времени на телеканале «Матч Премьер».

Трансляция матча Ахмат – Ротор 19 августа 2020

Трансляция матча Ахмат – Ротор 19 августа 2020 начнется в 17:55 по московскому времени (18:55 по волгоградскому) на телеканале «Матч Премьер».