Лучшая профориентация – у «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Фото: ЕвроХим.

Профориентация – важное направление работы на «ЕвроХим-ВолгаКалии». Это предприятие строит в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинский горно-обогатительный комбинат – современный промышленный комплекс по добыче и обогащению калийных солей Гремячинского месторождения.

Богатейшие запасы месторождения позволяют рассчитывать на много десятилетий эксплуатации комбината. Поэтому в заботе о сохранении и передаче производственного опыта Гремячинский ГОК реализует важную социальную программу подготовки квалифицированных кадров.

Профессиональная ориентация детей и молодежи Котельниковского района уже принесла свои плоды. В качестве молодых специалистов на комбинате трудятся десятки молодых котельниковцев, которые избрали профильные для «ЕвроХим-ВолгаКалия» специальности делом своей жизни.

И сейчас, в свою очередь, работающая молодежь Гремячинского ГОКа помогает определиться с выбором профессии новым поколениям котельниковцев.

Успехи в профориентационной работе молодых специалистов Тимура Шахбанова, Екатерины Поповой, Ирины Ошкиной были отмечены организаторами Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».

Фото: ЕвроХим.

Региональный отборочный этап конкурса в Волгоградской области провели ГБУ «Центр молодежной политики» Волгоградской области, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Сотрудники ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» участвовали в конкурсе в номинации «Молодые специалисты». Их проект посвящен профориентации детей разных возрастных групп - от дошкольного возраста до выпускных классов.

Фото: ЕвроХим.

Например, во время «Недели без турникетов» молодые специалисты организовали экскурсии на предприятие для учащихся старших классов. Во время осмотра производственных объектов сотрудники рассказали ребятам о технологическом цикле фабрики и рудника, о том, какие специальности востребованы на производстве, и как именно проходит социальная и производственная жизнь молодого специалиста.

«Погружение в профессию» для учеников старших классов на Гремячинском ГОКе проводится ежегодно. На встречах с сотрудниками школьники узнают о разных профессиях, востребованных на "ЕвроХим-ВолгаКалии", и их особенностях, а также об учебных заведениях, где можно получить профессиональное образование.

Как показала практика, метод «Погружение в профессию», в качестве помощи выпускникам в выборе будущей специальности работает на все 100%!

А младшим школьникам, например, учащимся 4-х классов, молодые специалисты в простой и доступной для детей форме рассказывают, например, о месторождении калийных солей, о способах получения удобрений.

Чтобы показать ребятам, насколько увлекательной и интересной бывает та или иная профессия, сотрудники комбината придумывают для них различные акции. Во время семинара «Кристальное чудо - соль» дети самостоятельно выращивали кристаллы в домашних условиях, а на специальном онлайн-курсе по основам профессий дети смогли почувствовать себя экологами, декораторами, поварами.

Достижения сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» в профориентационной работе высоко оценила экспертная комиссия. И в номинации «Молодые специалисты» коллективной работе Тимура Шахбанова, Екатерины Поповой, Ирины Ошкиной присвоено 1 место.

Кандидатуры победителей рекомендованы для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия Траектория».