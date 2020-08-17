В Камышине открылся новый магазин "Волготехснаб"

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17 августа по адресу Камышин, ул. Тургенева, 33, распахнул двери новый магазин компании «Волготехснаб» по продаже оригинальных запчастей на марки грузовых автомобилей «КАМАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ», а также к двигателям ЯМЗ и ММЗ.

Эта компания – не новичок на рынке, в прошлом году она отпраздновала свой двадцатилетний юбилей. Многие в нашем регионе знают ее как официального дилера ПАО «КАМАЗ». Сегодня более 90 процентов «КАМАЗов» в Волгоградской области куплены в «Волготехснабе».

Но это – только одно из направлений деятельности компании. А еще одним, таким же важным, компания считает направление продаж оригинальных запчастей к отечественной грузовой и легковой технике.

Запчасти, купленные в магазинах «Волготехснаба», поставляются напрямую с заводов и защищены от подделок и контрафакта. С ними вы можете быть уверены, что ваш железный помощник прослужит вам долго и не сломается в самый неподходящий момент.

Новый магазин в Камышине аттестован по всем стандартам дилерской сети, кроме того, персонал компании руководствуется в своей работе высокими внутренним стандартам работы.

На складе в Камышине всегда имеются в наличии более 10000 позиций, а четко отстроенная логистика позволит получить даже редко спрашиваемые детали в течение короткого срока.

Магазин работает как с розничными покупателями, так и с юридическими лицами. Для последних предусмотрена гибкая ценовая политика и возможность отсрочки платежа.

Всем клиентам в честь своего открытия магазин «Волготехснаб» при любой покупке в августе дарит в подарок бонусные карты номиналом 2000 бонусных рублей. Это позволит значительно сэкономить и подарит возможность купить гораздо больше, чем вы планировали.

Мы ждем Вас по адресу г. Камышин, ул. Тургенева, 33. Тел. (84457)3-70-21

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