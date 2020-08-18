Волгоградские школьники и студенты 1 сентября сядут за парты, но общих линеек не будет

Дети все же начнут учебный год в школах, а не дома за компьютерами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 августа состоялось заседание оперативного штаба Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, власти и Роспотребнадзор решили продлить действие режима повышенной готовности из-за коронавируса в Волгоградской области. Также сохраняются отдельные ограничения. Наконец-то появилась определенность, как начнется учебный год: школьники все же сядут за парты 1 сентября 2020 года, но массовые мероприятия проводить в школах не разрешили.

"У ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ"

Школы и вузы будут работать в обычном режиме. Но теперь всем придется соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы не допустить вспышек заболевания в школах. Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева заявила, что среди детей заболеваемость незначительная. Но тем не менее массовые мероприятия в образовательных учреждениях пока под запретом. Комитет образования и педагоги должны будут придумать формат для праздничного дня.

- Необходимо заранее продумать, как обеспечить особую, праздничную атмосферу для наших первоклассников и одиннадцатиклассников, — отметил губернатор Андрей Бочаров. Линейки решили провести раздельно в каждом классе или каждой параллели.

Учиться каждый класс будет тоже в своем кабинете, не перемещаясь по всей школе. Такую кабинетную систему обычно применяют во время карантина по гриппу. Каждый день в школах будут дезинфицировать помещения и измерять температуру и школьникам, и учителям, и прочему персоналу.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ

Оперативный штаб решил продлить режим самоизоляции для жителей области старшего возраста - тех, кому за 65. Это связано с тем, что по-прежнему растет число пациентов с тяжелой формой заболевания, и в основном у пожилых людей. Сохранится и массочный режим - в общественных местах и транспорте.

- Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, но при этом остается напряженной, - отметил Андрей Бочаров.

Также оперштаб продлил запрет на организацию массовых мероприятий. В сводки заболеваемости все чаще попадают волгоградцы, возвращающиеся из отпусков из других регионов России. Их уже больше, чем 10% от общего числа вновь заболевших. И ситуация развивается по нарастающей. Поэтому сейчас будет особый контроль за въездом и выездом людей в регион.