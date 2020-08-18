В центре Волгограда от удара иномарки перевернулась маршрутка №110: очевидцы спасали пассажиров

Маршрутка от удара перевернулась. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 11:10 часов 18 августа в центре Волгограда столкнулись маршрутка №110, которая курсирует от Тулака до Городища, и «Тойота»: микроавтобус перевернулся прямо на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской, а иномарка выехала на тротуар.

Иномаркой управлял 19-летний парень. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По предварительной информации, в ДТП пострадали 7 человек. На место аварии выехали сотрудники ГУ МВД и МЧС по Волгоградской области, а также 4 кареты скорой помощи.

Маршрутка №110 везла пассажиров, когда в нее врезалась иномарка. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Известно, что маршрутка, в салоне которой находилось 7-8 человек, ехала по проспекту Ленина со стороны Тулака в сторону Городища. При повороте на Комсомольскую ее подрезала иномарка. Маршрутка ударилась в бордюр и перевернулась.

Первую помощь пострадавшим оказывали прямо на асфальте. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- По предварительной информации, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршруткой «Форд». На месте работают сотрудники ГАИ, уже установлено, что водитель легкового автомобиля не имеет полиса ОСАГО, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Спасатели прибыли на место одними из первых. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По словам очевидцев, одна из пассажирок «Форда» потеряла сознание после столкновения. Еще одну девушку выбросило из маршрутки через заднюю дверь. Как рассказали «КП» свидетели происшествия, ее вытаскивали неравнодушные волгоградцы и еще до приезда медиков оказывали необходимую помощь.

По информации облздрава, 40-летняя женщина попала в больницу с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, переломами,37-летняя и 51-летняя женщины - с черепно-мозговой травмой, два 16-летних подростка и один 15-летний тоже получили травмы головы. Все они - пассажиры маршрутки Тулака - Городище. Госпитализировали и 19-летнего водителя иномарки - у него тоже черепно-мозговая травма.

Многочисленные родственники 19-летнего водителя иномарки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я сейчас на месте ДТП. Маршрутка не подлежит восстановлению, - прокомментировал владелец маршрута №110 Сафар Мамедов. - Обошлось без жертв, наш водитель тоже в порядке. Скажу одно, что в аварии виновата иномарки.

Маршрутка уже не подлежит восстановлению Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Всего к ликвидации ДТП привлекли 15 человек и 7 единицы техники, в том числе от МЧС России 8 человека и 4 единицы техники.

Водитель 110-й маршрутки не получил серьезных травм. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сейчас на месте ДТП продолжают работать следователи. Показания дают участники и свидетели аварии. Водитель маршрутки чувствует себя нормально и сам рассказывает следователям, как что произошло. Со стороны виновника ДТП - большая группа поддержки цыган, многочисленные родственники тоже приехали на место аварии.

На месте ДТП много цыган - родственники 19-летнего водителя иномарки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, пересечение Комсомольской и проспекта Ленина давно стало самым серьезным местом концентрации ДТП в Волгограде. Что только ни делали власти, чтобы лишить его статуса "проклятый перекресток": и схему движения меняли десяток раз, и консоли и светофоры новые установили, и проезжаю часть расширили. Но до сих пор здесь регулярно случаются ДТП с пострадавшими.