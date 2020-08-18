Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 августа: еще 89 заболевших и 1 смерть

Темпы прироста новых заболевших коронавирусом в регионе не снижаются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусная инфекция не отступает в Волгоградской области. Ежесуточный прирост остается примерно на одном и том же уровне. 18 августа диагноз подтвердился у 89 жителей региона. Днем ранее было 95. Область занимает 17-е место по ежедневному приросту заболевших. Всего в Волгоградской области выявлено 10852 случая заболевания COVID-19.

Статистика по коронавирусу. Яндекс

18 августа в регионе подтвердился 1 летальный исход. За все время пандемии жертвами коронавируса стали 80 волгоградцев.

За последние сутки были выписаны с выздоровлением 135 человек. Всего в Волгоградской области 6995 пациентов, которые успешно прошли лечение от коронавируса.

COVID-19 подозревают у 2593 человек. Они находятся в инфекционных госпиталях. В этом числе 72 ребенка. Лечение с коронавирусом проходят 3777 волгоградцев, среди них 211 детей.